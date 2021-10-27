Сын нанес новый удар по Светлане Светличной

Светлана Светличная. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Который день поклонники обсуждают происходящее со Светланой Светличной. 81-летняя актриса, не сказав никому, исчезла на несколько дней. Пока ее близкие не находили себе места от ужаса, звезда "Бриллиантовой руки" снималась в скандальной программе Андрея Малахова. При этом физическое и душевное состояние пенсионерки не просто пугает. Ей нужна помощь врачей. Однако Светлана Афанасьевна и слышать не хочет о терапии.

Светлана Светличная отказывается встречаться со своими родственниками - сыном Алексеем Ивашовым и невесткой Ольгой Калимбет. Она до сих пор не вышла с ними на связь. А ведь родня искала ее по всей Москве несколько дней. На уши были подняты волонтеры, полицейские и соседи звезды по новой квартире.

"Извиняться она не захотела, никому не звонила. Я тоже не собираюсь, с какой стати? Это у меня был день рождения, который она проигнорировала. Это она странно себя ведет. Мы четверо суток вообще не спали, не принадлежали себе. А она при этом высказывается негативно про всех, наговаривает", - цитирует Алексея "СтарХит".

Наследник артистки ранее уже заявил, что отрекся от матери, не общается с ней. Однако настаивает на том, чтобы родительницу положили в больницу даже против ее воли. Лечение Светличной необходимо в связи с развивающейся деменцией.

"Сама она от всего отказывается. Мы покупали и таблетки, и снотворное, и другие легкие препараты, но мама отмахивалась, мол, это мне не подходит. Сейчас собираемся в клинику класть. Но нужно ее согласие. Конечно, я считаю, что ей необходимо подлечиться. Она неуправляемая, с постоянными перепадами настроения. Рассорилась со всеми близкими", - отметил мужчина.

Свое исчезновение сама актриса объяснила именно конфликтом с родственниками. Так как те, якобы, против воли переселили ее в новую квартиру. "Я не ожидала, что со мной могут так поступать дети. Не жалею, что оставляю этот дом. Это все было неприятно из-за того, что у меня такая невестка Ольга. Женщина не должна жить одна. Невестка меня уговорила", - призналась Светлана Афанасьевна.

Меж тем близкая подруга звезды экрана клинический психолог Елена Перелыгина возмущена до глубины души поведением наследника Светличной и других родственников. Женщина убеждена в том, что "близкие Светланы Афанасьевны не только не заботятся о ней, но и наносят вред ее психике своими действиями".

"Светлана Светличная не хотела переезжать в новую квартиру, которую разменял для нее сын. Эгоистично и жестоко со стороны сына «вырвать» маму с того места, где она обустроилась и где живут ее знакомые. Знаю, что у нее были друзья - соседи по дому в Ясенево. Семья могла нанять помощницу для мамы, как это делают многие люди со своими родителями. Могла сама переехать в Ясенево, поближе к маме", - цитирует ее "Экспресс газета".

Она отметила, что была на шоу, посвященном исчезновению Светланы Афанасьевны и наблюдала за ее внучкой Марией. "Могу сказать, что молодая женщина не очень переживала за свою бабушку. Родители плохо воспитали свою дочь, и это видно по ее общению, языку. Неудивительно, что Светлана Светличная не могла найти общий язык с такой внучкой, которая даже на Первом канале употребляет слишком разговорную лексику", - резюмировала приятельница.