Светлана Светличная с забинтованными руками и без парика прикована к постели

Актриса Светлана Светличная на больничной койке.

История с исчезновением Светланы Светличной получила неожиданное продолжение. Пока россияне переживали за 81-летнюю актрису, которая, по словам ее сына Алексея Ивашова, пропала без вести, все оказалось прозаичнее. Звезда "Бриллиантовой руки" нашлась у Андрея Малахова.

Андрей Малахов показал Светлану Светличную без шляпок, шубок и париков. Артистка рассказала, как хотела покончить с собой. Пенсионерка позвонила телеведущему и взмолилась о помощи. Мол, ей не дает житья родня.

В кадре знаменитость предстала на больничной койке. Ее руки перебинтованы.

Светличная пожаловалась на недавний переезд. Мол, родственники, чуть ли не обманом переселили ее в новое жилье. Теперь родным нужно пять минут, чтобы добраться до апартаментов Светличной. Ранее же дорога занимала около двух часов. Близкие хотели нанять артистке личную помощницу, но Светлана Афанасьевна была категорически против.

История с исчезновением Светланы Светличной получила неожиданное продолжение

Звезда не раз жаловалась на то, что она позабыта-позаброшена. В итоге Малахов решил помочь несчастной. Все эти дни она делала вид, что пропала, а сама все это время участвовала в съемках и жила у одной из участниц программы.

"Я не вижу здесь нарушения закона. Актрису не оставили в опасности, ей ничего не угрожало. Если бы она лежала больная, а ее фотографировали и не вызывали скорую, тогда можно было бы говорить об уголовной статье. Но она здорова, не лишена дееспособности и сама решает, хочет она с кем-то встречаться или нет. Может, она недолюбливает родственников", - цитирует адвоката Алексея Першина сайт mk.ru.

Телевизионщики могли бы сообщить родственникам, что у нее все нормально. Но тогда уже сама Светличная могла бы предъявить им претензию о разглашении сведений о ее частной жизни без ее согласия. А это - статья.

Кстати, ранее сын актрисы Алексей Ивашов вел переговоры об участии в шоу. "Они позвонили, я сказал, что хочу миллион, не меньше", - сообщил мужчина.

При этом, по словам Алексея, он общался с родительницей в начале октября. "Она нехороший человек. У нас давно конфликт, года три-четыре. Иногда навещаю ее, и все", - добавил он.