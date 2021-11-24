Оскандалившаяся Лариса Гузеева призналась, что соврала про Валерия Гаркалина

Лариса Гузеева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Который день не утихает скандал, который спровоцировала Лариса Гузеева заявлением о Валерии Гаркалине. В одной из бесед в соцсети телеведущая огорошила сообщением о том, что умерший актер не был привит. И вот спустя сутки после похорон Лариса Андреевна сообщила, что соврала об актере. На откровение ее спровоцировал Андрей Малахов.

Лариса Гузеева подтвердила, что действительно со своего аккаунта в соцсети писала о Валерии Гаркалине так: "Он был не привитый, это неправда. Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки".

И вот через сутки после похорон звезды "Ширли-мырли" шокировала новым заявлением. Телеведущая призналась, что соврала, когда сообщила, что актер был не привит.

"Два дня назад посмотрела «Прямой эфир» с Андреем Малаховым памяти Руслановой и Гаркалина, которая началась с публикаций моей переписки в комментариях на странице моего знакомого в ФБ. В полемике с беснующимися ковид диссидентами я ответила, что Гаркалин не прививался! Ответила в пику! Не зная, привит он или нет на самом деле! Но только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия! Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счет его имени хотели доказать свою правоту", - написала она в блоге.

Лариса Андреевна подтвердила, что действительно лежала с Гаркалиным в соседних палатах. "Но мы физически не имели возможности контактировать друг с другом. И даже приветы передавали только через медсестру", - добавила она.

После чего выпалила: "Официально заявляю: я никогда и нигде не говорила, не писала постов о том, что Гаркалин покупал сертификат о вакцинации. И уж тем более, не заявляла о том, что он поделился со мной такой информацией".

Возможность комментировать свое признание актриса ограничила. Одному Богу известно, как отреагирует общественность на откровения знаменитости.

Ранее слова Гузевой о том, что Гаркалин был не привит, опровергла его дочь Ника. "У меня нет возможности и желания что-то в данный момент говорить и комментировать. Отец был вакцинирован! Не хочется во все это влезать, хочется, чтобы все это заглохло. И все" - сообщила девушка.

А режиссер Виктор Мережко был настолько взбешен скандальными словами Ларисы Андреевны, что не сдержался. "Вот то, что сейчас начала баба, которая ведет «Давай поженимся!», Лариса Гузеева, что он купил вакцинацию… За это надо морду бить той же Гузеевой. Как же не стыдно. За это высшие силы должны наказать!", - резюмировал он.

Кстати, ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснял kp.ru, почему слабому здоровьем Гаркалина не помогла даже двойная прививка. По его словам, у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. "Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку", - пояснял врач. Он добавил, что случай Гаркалина очень редкий - антитела не появляются в 0,01% или даже 0,001% случаев.