Лариса Гузеева сильно располнела

Болезнь изменила внешность телеведущей

Лариса Гузеева впервые появилась на людях после тяжелой болезни. Артистка провела в больнице почти месяц. Коронавирус больно ударил по телеведущей. Она сильно набрала вес.

Лариса Гузеева вернулась к работе. 62-летняя звезда появилась в эфире шоу "Давай поженимся!" До сегодняшнего дня артистка предпочитала себя не показывать. И тому были причины. Поклонники обратили внимание на то, как располнела знаменитость, а ее лицо стало одутловатым из-за препаратов.

Лариса Андреевна тяжело переживает изменения во внешности. "Я страшная невозможно..." - отмечала она.

Коронавирус у артистки протекал в тяжелой форме. Врачи то и дело говорили, что состояние телеведущей ухудшается с каждым днем. У нее были проблемы с дыханием и почками. Врачи приняли решение лечить звезду "Жестокого романса" редким дорогим препаратом, который препятствует поражению внутренних органов.

"Мир не остановился, жизнь для всех идет в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами, должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым, отвечать за себя. Простые истины... Я не была готова. Пересмотрела все, что было «до». Буду учиться всему заново, ведь вирус жестокий. Слава Богу за все", - делилась делилась Гузеева пережитым.