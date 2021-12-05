На каких дедушек намекал Шойгу "железным фрау" Германии

Ответ министра обороны России и нынешней его "коллеге" до сих пор активно обсуждается в соцсетях ФРГ и на форумах. Фото: пресс-служба Министерства обороны

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр - тетенька воинственная и старательно поющая в хоре силовиков НАТО о мнимой "российской угрозе". Она то и дело делает заявления, смысл которых сводится к тому, что Россия виновата в росте напряженности на мировой арене, что "с ней надо разговаривать с позиции силы" и демонстрировать готовность применить оружие. Она предупреждает: "Никто даже не должен допускать мысли об атаке против стран НАТО". А не так давно она еще и обвинила Россию в разжигании миграционного кризиса - внимание (!), на границе Белоруссии и стран ЕС. А вдобавок заявила, что Москва участвует в кибератаках на НАТО.

Сергей Шойгу ответил этой даме так: "Нынешнее поколение политиков Германии начинает нас учить жизни. Это уже вторая министр обороны, которая сказала, что с Россией надо разговаривать с позиции силы. Первой я предложил у дедушки всё-таки спросить, каково это - с нами разговаривать с позиции силы?".

Первой, как известно, была Урсула фон дер Ляйен. А намек Шойгу на "дедушку" тогдашнего министра обороны ФРГ - более чем прозрачный. Это был намек на ее крепко битых Красной Армией родственников. Которые в свое время пытались разговаривать с СССР "с позиции силы".

Ответ министра обороны России и нынешней его "коллеге" до сих пор активно обсуждается в соцсетях ФРГ и на форумах. Педантичные немцы нашли и "дедушек" Аннегрет, которые участвовали в боевых действиях во время Второй мировой войны на стороне нацистов. Причем, участники этой дискуссии ведут разговор не "в общем и целом", а со ссылками на конкретные материалы проведенного специалистами из ФРГ исследования родословной Аннегрет, на архивные документы. Дотошные историки и архивисты уже вычислили, что в войне могли принимать участие аж 79 родственников Аннегрет (6 двоюродных, 55 троюродных и 18 четвероюродных). Но вместе с предположениями приводятся и подтвержденные документами факты.

Педантичные немцы нашли "дедушек" Аннегрет, которые участвовали в боевых действиях во время Второй мировой войны на стороне нацистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В частности, отмечается, что активное участие в боевых действиях на стороне Вермахта принимал двоюродный дедушка Анетт по линии матери Эльзы Крамп (Хайзель) - Август Иоанн Хайзель. Он в ходе Второй мировой войны служил в составе 161-го противотанкового батальона 61-й восточно-прусской пехотной дивизии. А 9 декабря 1944 года Хайзель был награжден Рыцарским крестом (это высший орден нацистской Германии, признание особой храбрости в бою). Этот "рыцарь" потом драпал от наступления тех, с кем он пытался "разговаривать с позиции силы".

Еще один родственник Аннегрет - четвероюродный дедушка по материнской линии - Йозеф Тренц - сын сестры прадедушки Иоганна Хайзеля. В период войны он служил в Главном управлении имперской безопасности нацистской Германии (РСХА) (то был руководящий орган политической разведки и полиции безопасности, который возглавлял лютый нацист Рейнхард Гейдрих). С 1943 года он служил в 5 отделе третьего управления внутренней безопасности РСХА. Тренц еще 20 апреля 1941 года получил звание гауптштурмфюрера СС (специальное звание в структуре СС, руководитель "штурма", который по численности приравнивается к роте).

Он тоже "выбрасывал белый флаг", когда Красная Армия брала Берлин.

Обсуждается в немецких соцсетях и информация об отце Карренбауэр, который в 1945 году сдался в плен вооруженным силам США, а там "выражал негативное отношение к русской нации".

Въедливые немцы вспоминают и о многих других "пикантных" фактах из биографии Крамп-Карренбауэр.

Например, о том, что в 2018 году служебный автомобиль министра обороны Германии столкнулся с фурой. В результате аварии погиб ее первый муж. Но "железная фрау" горевала недолго, - уже вскоре вышла замуж.