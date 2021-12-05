Политолог Ростислав Ищенко: Только слепой не видит, что на Донбассе идут по пути интеграции с Россией

Денис Пушилин. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Денис Пушилин на неофициальной встрече с рядом заинтересованных участников урегулирования конфликта на Донбассе, как сообщают очевидцы, сделал ряд интересных заявлений. В частности, о том, что все жители ДНР будут иметь российское гражданство, что произойдут необходимы изменения в Конституции, и что Минский процесс помог республики оформить свою государственность.

За комментарием kp.ru обратилась к известному политологу Ростиславу Ищенко.

- Если как полагает глава ДНР, все граждане республики получат российского гражданство это означает, что РФ надо брать их под свою опеку?

- В принципе необходимости железной нету, ведь российские граждане в большом количестве есть в ряде других республик, вроде Абхазии или Южной Осетии. Но если 100 процентов жителей, являясь гражданами одной страны, живут на территории другой - это абсурд. Либо граждане должны убыть на территорию родную по паспорту, либо территория, где они живут, должна перестать быть для них иностранной. Выезд 2,5- 3 миллионов человек, живущих сейчас в ДНР и ЛНР, в Россию - это странно. Рано или поздно возникнет вопрос о присоединении этих территорий. Россия к решению вопроса в этом стиле, кажется, готова — начав выдавать свои паспорта.

- Глава ДНР упомянул, что в республике готовятся к противодействию массовому применению байрактаров — то есть они готовятся к войне?

- Даже если байрактаров там не 6, а 36 — это не то количество , которое может прорвать оборону ДНР и ЛНР . Ведь в 2014-м Украина пыталась применять боевую авиацию, которая имеет все-таки большее возможностей чем БПЛА. Но неудачно - у Донбасса появилось эффективное ПВО. Но это в основном это средства не собственные. Потому Пушилин и ставит вопрос ребром о поставках, чтобы бороться с байрактарами

- То, что Минский процесс помог Донбассу построить свою государственность...

- Это констатация факта.

- Какие изменения в конституции Пушилин мог иметь ввиду?

- Он мог говорить только о своей конституции. Вряд ли он мог говорить об изменениях в конституцию России или Украины. Даже слепой не видел, что на Донбассе идут по пути интеграции с Россией, и альтернативного варианта просто нет.

- Эти заявления сделали накануне встречи Путина и Байдена.

- Каждая сторона проводит подготовку своих позиций к началу переговоров. Когда США начнет разглагольствовать об Украине, Россия будет ссылаться на реальную обстановку на Донбассе.