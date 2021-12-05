Военный самолет США над Черным морем угрожал жизни не только 142 пассажиров рейса Тель-Авив - Москва

Самолет-разведчик Соединенных Штатов CL-600 ARTEMIS едва не столкнулся с российским пассажирским авиалайнером над Черным морем. Фото: Кадр видео

Почти в 10 часов утра в минувшую пятницу самолет Airbus A330 российской компании «Аэрофлот», который летел из Тель-Авива в Москву, в воздушном пространстве над Черным морем вынужден был резко изменить свою высоту. Поводом для незапланированного маневра, для которых пассажирские лайнеры не предназначены, стали неожиданные действия другого, военного борта. Оказавшегося там, где военные обычно не летают.

Самолет-разведчик Соединенных Штатов CL-600 ARTEMIS произвел интенсивное снижение с высоты 11 000 метров до высоты 9200 метров. То есть за считанные мгновения он «рухнул» вниз на километр и восемьсот метров — и в это время пересек коридор, который установлен для «обычных», гражданских воздушных судов, чьи полеты здесь довольно интенсивны.

Чтобы избежать столкновения с «упавшей с неба» звездно-полосатой «птицей», экипаж нашего лайнера вынужден был произвести экстренное снижение на полкилометра! При том, и по данным аппаратуры и визуально, в какой-то момент расстояния по вертикали между американским и российским бортами не превышало всего 20 метров! Надо подчеркнуть, что американский борт на неоднократные запросы наших диспетчеров не отвечал.

Вот что сказал, комментируя инцидент, корреспонденту kp.ru специалист по безопасности полетов Александр Романов.

- В истории авиации такие случаи нечасто, но происходят. Российским пилотам известно, что военные самолеты НАТО очень свободно себя чувствуют в нейтральных пространствах. Они практически бесконтрольно летают, и иногда не учитывают правила эшелонирования. У меня был случай , когда я отчетливо увидел, что прямо на меня летит американский военный самолет, и мне пришлось ночью сменить эшелон, чтобы уклониться от столкновения. То, что наш экипаж сумел отвернуть от курса - грамотное решение, которое спасло много человеческих жизней. Не думаю, что американцы хотели кого-то напугать. Но они ведут себя очень самонадеянно в воздухе, и их не волнует, что происходит вокруг. Полагаю, это их ошибка. В авиации надо очень жестко держать свою траекторию.

А вот что заявила в своем Телегарм-канале официальный представитель МИДа Мария Захарова:

- Действия ВВС США и их союзников по НАТО над Черным морем создают угрозу для гражданской авиации. И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что американцы и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Олег Смирнов, экс-заместитель министра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот СССР - на Радио «Комсомольская правда»

«Произошедшее над Черным морем является грубейшим нарушением международных авиационных правил»

- Весь земной шар опутан сетью авиалиний. В такой напряженной обстановке, когда очень тесно в небе, необходимы регуляторы, которые бы исключили опасное сближение самолетов. И таким регулятором основным является ИКАО, Международная организация гражданской авиации. Один из пунктов этих регламентов гласит о том, что категорически запрещен вход в коридоры гражданской авиации, которые определены для регулярных и чартерных полетов, какой-либо авиации другого типа – военной, беспилотной, частной и т.д. Поэтому произошедшее над Черным морем является грубейшим нарушением международных авиационных правил. Потому что в самом деле произошло опасное сближение. Есть просто сближение, есть опасное. Это регулируется количеством метров, насколько они разошлись по высоте или в боковом отношении друг с другом. Здесь высота была 20 метров. Представьте себе, 20 метров разница высот. Это притом, что все это происходит на большой высоте, на высоте 11 километров, где разряженное воздушное пространство, и каждый аппарат (и гражданский наш борт, и военный разведчик) движутся на скорости около 1000 километров в час. Достаточно малейшего какого-то движения рулями высоты одного из самолетов, и произойдет столкновение. Столкновение в полете на высоте 11 тысяч метров на скорости 1000 километров в час – это неминуемая гибель всего живого, что находится на бортах этих самолетов.