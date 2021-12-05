Стало известно, что станет с замороженным шоу «Игра». Его переформатируют, чтобы исключить плагиат КВН

Шоу «Игра» вернут в эфир ТНТ в новом формате. Фото: телеканал ТНТ

Как мы помним, уже во втором выпуске распиаренного на старте шоу «Игра» (ТНТ), где бывшие кавээнщики борются за 30 миллионов рублей, произошел скандал. Во время одного из номеров «Камызяки» Денис Дорохов и Александр Панекин в азарте выступления начали по-французски целоваться прямо на сцене. Некоторые члены жюри не совсем оценили провокацию, некоторые смеялись во весь голос.

Между прочим, в КВН в свое время тоже целовались мужчины. Так на фестивале «Голосящий КиВиН»-2004 в Юрмале сборная РУДН (Сангаджи Тарбаев — сейчас депутат Госдумы РФ и редактор Высшей лиги КВН и Ашот Кещян) показала пародию на группу Smash!! в виде группы «Смесь».

Но это было давно.

А вот октябрьский выпуск «Игры» с поцелуем возымел предсказуемый резонанс, но вскоре (после трех серий) шоу пропало из телесетки. Руководство ТНТ начало борьбу за проект, а один из приближенных к Comedy Club Production, Семен Слепаков, даже попытался заступиться песней за смелое шоу на территории КВН во время выступления на 60-летии игры.

Кажется, дело начало сдвигаться с мертвой точки. Продюсеры «Игры» пришли к договоренности, что проект можно будет выпускать только в видоизмененном формате. И работают над этим.

Причины снятия «Игры» с эфира доподлинно неизвестны. Телеканал молчит. Однако ни для кого не секрет, что отец-основатель КВН Александр Масляков в свое время был не в восторге от этой программы. И намекал на некрасивое и циничное заимствование формата.

- Как раньше говорили: «все вокруг колхозное, все вокруг мое», - выказывал негодование Александр Васильевич в беседе с «КП». - Не попытавшись даже как-то что-то видоизменить, они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги. Там у них в итоге будут какие-то чемпионы, которые должны получить 30 миллионов рублей. Мне не то что бы стыдно за них, хотя это аморально, на мой взгляд, по отношению к сотням тысяч молодых ребят, которым эта игра интересна. Аморально делать такие ставки для того, чтобы сыграть в КВН, понимаете?

При этом еще до выхода «Игры» в эфир комики ТНТ объясняли, чем их шоу отличается от проекта Первого канала. Резидент Comedy Radio и бывший актер Сборной МАМИ Святослав Савченко выпустил видеоколонку о выступлении «Нашей команды». И подчеркнул, что в «Игре» нет никакого реквизита на сцене — ключевого элемента всех выступлений в КВН.

Фото: телеканал ТНТ

После скандала с исчезновением «Игры» Ксения Собчак в собственном ютуб-шоу заверила, что возмущенный Александр Васильевич выказывал негодование в самых больших кабинетах. В интервью ТАСС Масляков назвал шоу ТНТ «телемародерством» и не опроверг версию Собчак, признавшись, что разговоры по поводу стороны создателей «Игры» (шоу запускал Вячеслав Дусмухаметов) с высокопоставленными чиновниками действительно были:

— Не был я на Старой площади (в Администрации президента РФ). Но пару телефонных разговоров на эту тему состоялось. Сначала я звонил, потом мне.

— Жаловались?

— Нет.

— Требовали?

— Призывал разобраться. Ведь эти, с позволения сказать, «игроки» не потрудились даже что-то видоизменить, банально сделали кальку с проекта, который существует 60 лет.

— Вам ли не знать: если на одном канале начинают крутить сальто под куполом цирка или танцевать на льду, на втором через месяц появится аналогичное шоу. Те же, вид сбоку.

— Правильно, но все-таки сбоку. А тут решили не заморачиваться, внаглую скопировав чужую программу. Меня спрашивают: почему вы не стали договариваться? Задаю встречный вопрос: с кем? С попытавшимися нас обокрасть? Так не бывает.

— С вами пытался связаться кто-то из создателей «Игры»?

— Многократно, но я видел в телефоне имя звонившего и не брал трубку. Повторяю, нам не о чем было разговаривать.

«КВН. 60 лучших», Первый, воскресенье, 15.05