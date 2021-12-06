Песков рассказал, что обсудят Путин и Байден

В Кремле рассказали, что видеосвязь Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 18,00. Фото: EPA/DENIS BALIBOUSE / POOL/ТАСС

В Кремле рассказали, что видеосвязь Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 18,00. У лидеров стран будет защищенный канал для переговоров. И вот какие темы президенты хотят обсудить:

- Плачевное состояние наших двусторонних отношений.

- Напряженная ситуация вокруг Украины.

- Продвижение НАТО к нашим границам.

- Гарантии безопасности.

Дмитрий Песков упомянул, что гарантии безопасности наших западных границ будут обоюдными. То есть, не только Америка и ЕС обещают не развязывать войну, но и мы.

- Гарантии безопасности не могут быть односторонними, - добавил Песков.

Первым о гарантиях безопасности заговорил Владимир Путин. Президент утверждает, что России и Западу придется подписать какой-то документ, одними обещаниями в разговоре уже не обойтись.

- Нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства, - рассказал Путин на встрече с послами в начале декабря.