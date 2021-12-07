Чего ждать от переговоров Путина и Байдена

Повестка переговоров двух президентов озвучена, пытаться предсказывать их возможные конкретные результаты - бессмысленно Фото: EAST NEWS

Интересный политический жанр возник в последние годы фронтальной конфронтации Запада с Россией: «буря перед затишьем». Нашими «партнерами» создаются или имитируются некие злодейства («отравление» Скрипалей и другие жертвы «Новичка», взорванные теми же Петровым и Бошировым склады с боеприпасами и так далее), которые однозначно приписываются России. «Хайли-лайкли» уже никого даже не смущает, потому что это давно эквивалент обвинительного приговора судьи, когда речь о совершенных или задумываемых преступлениях Москвы.

По поводу очередного «отравления» или «поджога» разгораются невероятные политические страсти и пропагандистские истерики. Громко проговариваются варианты «санкций из ада», которыми нас вот-вот накажут. Американские конгрессмены сулят России скорый мучительный конец. В Европе это поручено делать от имени всего ЕС лидерам поляков и прибалтов. Если у кого-то нервы слабенькие, то можно и струхнуть. Политическое крещендо доходит до верхнего регистра, буря самая настоящая, сейчас как все бабахнет!.. Ан нет, в последний момент где-то на самом верху гром и молнию отменяют. Наступает затишье, но все понимают, что это - до следующей бури.

Сейчас США сымитировали бурю, мощно разогнав фейки о неминуемом вторжении России на Украину. И опять, еще даже за несостоявшееся нападение, готовятся «санкции из ада». Говорить из-за океана в публичном пространстве с нами пытаются только рыком. Крутизна желающих немедленно «поставить на место» Москву зашкаливает. Но многие, поняв законы этого политического жанра, особо не пугаются: сегодня состоятся так долго и тщательно подготавливаемые переговоры лидеров России и США. И это общение, пусть и в видео-формате, ни в коем случает не предусматривает суровый выговор одним из собеседников другого, никаких ультиматумов, никаких открытых угроз.

Разговор будет трудным и долгим, но он, очевидно, затеян не для того, чтобы довести «бурю» до максимума, а чтобы найти возможность хоть частично разогнать черные политические тучи. Повестка переговоров двух президентов озвучена, пытаться предсказывать их возможные конкретные результаты - бессмысленно. Надеются на хоть какой-то позитив - необходимо.

Но нельзя не видеть, в какую ловушку американские президенты в отношениях с Россией сами себя загнали после 2014 года. Обама свой политический срок доживал с откровенными угрозами и оскорблениями в адрес нашей страны. Трамп, так страстно на словах желавший «поладить» с Путиным, делал нам одни гадости за другими, только чтобы отмазаться от обвинений в в том, что он «агент» Москвы. Байден, тоже начавший с прямого оскорбления Путина, все же вернулся к здравому смыслу и пошел на переговоры с российским коллегой. Но теперь и Байдена объявили «российским шпионом» - за решение заморозить санкции против «Северного потока-2».

То есть любая попытка найти компромисс с Кремлем заранее рассматривается американским политическим классом, доведшим себя до крайней ажитации в отношении «русских», как поражение Запада. И бедный хозяин Белого дома должен выдумать что-то такое, чтобы оправдать достигнутые, будем надеяться, договоренности с российским коллегой, что будет выглядеть как уступка Москвы. Поэтому увы, весь достигнутый позитив приведет лишь к очередному затишью. До следующей «бури», над созданием которой Запад, без сомнения, не перестанет трудиться.