Лайма Вайкуле показала, как тяжелая болезнь изменила певца Андрея Данилко

Андрей Данилко, более известный как задорная певица Верка Сердючка, больше года борется с тяжелой болезнью.

Андрей Данилко, более известный как задорная певица Верка Сердючка, больше года борется с тяжелой болезнью. Вокалист прибавил в весе, путает день с ночью. Лайма Вайкуле показала, как сейчас выглядит артист.

Андрей Данилко на пике своей славы собирал целые стадионы. Он давал по несколько десятков концертов в месяц, а потом неожиданно пропал со сцены. Пошли слухи о тяжелой и неизлечимой болезни исполнителя. Как пояснял продюсер Юрий Никитин, никакого рака у певца нет, но лечение ему действительно нужно.

Лайма Вайкуле порадовала поклонников Верки Сердючки, опубликовав редкие кадры с изменившейся до неузнаваемости звездой. Певица встретилась с Андреем во время своих гастролей.

При встрече две знаменитости тепло обнялись. "Любимые друзья", - гласит подпись к видео.

Ранее Данилко рассказывал, что лечение отнимает у него много времени. В одном из своих редких интервью артист признался, что действительно болен. "Я занят своим лечением. Понимаю, что плохо выгляжу, поправился, но это все не от еды или выпивки. Это другая проблема, которую я пытаюсь решить", - говорил он.

У Андрея перепутались день с ночью, возник гормональный сбой. Его организм требовал отдыха. Все это продолжается до сегодняшнего дня. Состояние сказывается на его внешности, Андрей сильно переживает. "Он не жил. Он понял, что загнался. ", - говорил продюсер певца.