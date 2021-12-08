Врачи прилетели: помогут ли иностранцы утолить кадровый голод российской медицины

В России, согласно официальной статистике, работает более полумиллиона врачей. Но и этого числа категорически не хватает. Особенно в условиях пандемии, когда трудиться медикам приходится в режиме чрезвычайной ситуации. Фото: Алексей МАЙШЕВ/РИА Новости

Правительство официально признало: в нашей медицине жесткая нехватка кадров. Не просто грамотных врачей отрывают с руками и ногами - любых! Не случайно вице-премьер Татьяна Голикова (курирует в Кабмине медицину) дала команду регионам проанализировать дефицит медиков и оценить эффективность программ по их привлечению. Практически одновременно правительство сообщило, что намерено увеличить число врачей-иностранцев в стране. Вот только выиграет от этого наша медицина или проиграет?

«В России медиков ценят больше»

- Наши врачи говорят по-русски, по-узбекски, по-таджикски, по-киргизски.... Вам какой специалист нужен? - приветствует меня оператор столичной клиники «Маяк».

В клинике работают 10 врачей, все - нерусские. Неудивительно, что и пациенты медцентра в основном мигранты.

- Москвичей мы тоже обслуживаем, приходят в основном те, кто близко живет. Срабатывает сарафанное радио: у нас цены на 30 - 40% ниже рынка, - объясняет мне администратор клиники по имени Жипар. Свою фамилию женщина просит не называть.

Она рассказывает, что работающие в клинике врачи учились в медвузах бывших союзных республик, но сейчас у всех у них уже российское гражданство.

- Все врачи имеют российский сертификат, подтверждающий полученный в медвузе диплом. Среди наших докторов есть даже кандидаты медицинских наук, - говорит Жипар.

А потом признается, что и у них в клинике ощущается кадровый голод. Узкопрофильных врачей не хватает, к тому же многие медики уходят от них на работу в другие московские частные клиники, где зарплаты выше. Часть эскулапов одновременно работает в нескольких клиниках.

- Наши врачи хотят помогать своим соотечественникам-мигрантам, потому и держатся у нас даже на более низких зарплатах, - с гордостью говорит Жипар.

Интересуюсь, как врачи-мигранты отзываются о работе в России. Не относятся ли к ним их российские коллеги и пациенты с пренебрежением?

- Я работала медсестрой в 55-й больнице, отношение было очень хорошее. В России вообще врачей ценят больше, чем в бывших союзных республиках - и чисто по-человечески, и зарплаты больше, - замечает Жипар.

В другой столичной клинике - Kg Clinic (Kg - сокращенно Кыргызстан) со мной были не столь любезны. Захожу внутрь. В маленьком холле беременная девушка в национальном платке ожидает очереди на УЗИ.

- Хорошая клиника? - спрашиваю у нее.

Пожимает плечами. Пришла на УЗИ всего второй раз. В холле появляется девушка-администратор. Киргизка. Недоуменно смотрит на меня: «А вы что хотели?». Интересуюсь врачами и списком услуг. Оказывается, сейчас в клинике работают только стоматолог и гинеколог (на сайте медцентра врачей гораздо больше). Ну надо же, и здесь кадровый дефицит! На мои вопросы администратор отвечает сквозь зубы. Явно смущена и боится меня, хотя я и не представилась журналистом. Сует мне в руку записку с телефоном главврача клиники Гулипы Якубовой. Звоню. Та, услышав русскую речь, что-то невпопад отвечает, говорит: «Ладно, до свиданья!» - и бросает трубку.

На селе - полный швах

Нейрохирург Леон Нганкам родом из Камеруна, работает в Твери. 30 лет назад он поступил в местный вуз, а теперь один из самых востребованных докторов в городе, поставил на ноги десятки детей. Но станет ли его история правилом? Фото: Первый канал

Врачей-мигрантов все больше становится как в частной, так и в государственной медицине, особенно в районных поликлиниках - именно там самая большая нехватка кадров.

- Желание вице-премьера Татьяны Голиковой проанализировать истинное положение с кадрами - правильное, - считает президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. - Мы должны определить, какой у нас дефицит, и решить, что делать - увеличивать набор студентов в медвузы или нет, сколько и каких специалистов готовить. Сейчас у нас нет четкой выверенной государственной программы ликвидации кадрового дефицита, и это несет много проблем.

- По нашим расчетам, в поликлиниках России сейчас не хватает как минимум 35 - 40 тысяч врачей. В последние два года из-за пандемии нагрузка на первичное звено резко увеличилась и дефицит медиков обострился, - рассказал «КП» первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко. - Кроме того, у нас не хватает 60 - 70 тысяч медсестер. И в поликлиниках, и в стационарах. При этом по нашим нормативам у нас на одну медсестру приходится намного больше больничных коек, чем на Западе. Медсестры сильно устают. Пациенты рискуют получить больничные инфекции и другие осложнения, связанные с медицинскими манипуляциями. И наконец, у нас не хватает 30 - 40 тысяч фельдшеров, которые работают на фельдшерско-акушерских пунктах и на станциях скорой помощи.

Хуже всего дела в сельской местности. Выпускников медвузов затащить туда очень трудно. Впрочем, и мигранты на село вряд ли устремятся.

- Молодой врач прекрасно понимает, что, даже если ему дадут жилье, какие-то подъемные, назначат неплохую зарплату, то уровень медицинского оборудования и сам характер работы не позволят ему активно развиваться в профессиональном плане. Если он поработает 5 - 6 лет, то будет очень неплохим специалистом для сельской местности, но сильно ограничит свои профессиональные возможности. Чтобы работать в крупной больнице, ему придется учиться, проходить переподготовку, - замечает Николай Прохоренко.

По данным Росстата, 30% людей, которые в России нуждаются в медицинской помощи, по разным причинам за ней не обращаются.

- Если же они за ней обратятся, то будет настоящий коллапс, - уверен президент «Лиги защиты пациентов» Александр Саверский. - Оптимизация медицины, конечно же, была неадекватной, в первую очередь нужно было усиливать амбулаторное звено. А вышло так, что врачей и вслед за ними пациентов просто выдавили из государственной медицины в частную.

По оценкам экспертов, кадровый пробел есть уже на уровне обучения в медвузах. Выпуск врачей определенных специальностей не соответствует потребностям страны. К тому же в течение 3 - 5 лет после окончания обучения до 25% врачей уходят из профессии.

- Нужно либо больше выпускать студентов, либо принимать меры по удержанию выпускников в профессии. И не надо забывать, что средний возраст врачей достаточно большой, многие в ближайшие годы будут уходить на пенсию. Так что кадровый дефицит станет еще острее, - замечает Николай Прохоренко.

По оценкам медицинского профсоюза «Действие», уровень переработок врачей из-за ковида в среднем втрое превышает норму. Медики просто сгорают на работе.

- В конце прошлого года американские эксперты проводили опрос, который показал, что в пандемию до 70% врачей демонстрируют признаки выгорания. У нас доля «выгоревших» точно не меньше. За последние несколько месяцев количество вакансий на сайтах, которые занимаются подбором медперсонала, увеличилось в два с лишним раза, - поясняет Николай Прохоренко.

«Вернуть уволенных почти невозможно»

- Врачи из Средней Азии - не лучший вариант, к полученному там медицинскому образованию много претензий, но надо понимать, что мы оказались в кадровом тупике. Поэтому мы то слышим призыв Минздрава поставить в строй врачей-пенсионеров, которых на самом деле не так много, то Сеченовский медуниверситет срочно прекращает занятия и отправляет студентов на практику в поликлиники. Так что мигранты - вынужденная мера, - говорит сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

- Оптимизация свое дело сделала: привлечь ранее уволенных врачей обратно практически невозможно. Кадровый голод и в поликлиниках, и в стационарах. На скорой помощи тоже большая текучка: нагрузка высокая, а выплаты не во всех регионах ведутся правильно, - говорит председатель независимого профсоюза «Фельдшер.ру», фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков.

- Если врачи-мигранты хоть чуть-чуть восполнят наш кадровый дефицит, это уже хорошо. Но лично я выступаю за резкое усиление ответственности тех, кто допускает врачей из других стран в наше практическое здравоохранение. Такого, что некоторые врачи даже не знают русского языка и качество подготовки их невысокое, быть не должно, - заявил «КП» Леонид Рошаль.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

«Должен получать 400 - 500 тысяч рублей в месяц»

Опрошенные корреспондентом «Комсомолки» эксперты сходятся во мнении, что бороться с кадровым голодом в медицине в первую очередь нужно рублем.

- Когда у нас не хватает сотрудников постовой службы, росгвардейцев, сотрудников ФСИН, то власти увеличивают зарплаты и добавляют социальные льготы для самих работников и членов их семей. И сразу набирается нужное количество людей. Деньги - универсальный рецепт. Пока условия труда врачей не изменятся, кардинальных изменений ждать не стоит, - считает Николай Прохоренко.

Эксперт отмечает, что уважение к медикам резко снизилось по сравнению с тем, что было еще 20 - 30 лет назад, а их зарплата не поспевает за огромным количеством предъявляемых требований, не говоря уж о заводимых на врачей уголовных делах.

- Народ сейчас постоянно слышит, что врачам добавили денег, что им платят надбавки за ковид. У многих, кто не интересуется этим профессионально, создается ложное впечатление , что врачи купаются в золоте. Но если взять требования, которые предъявляет к специалисту современная медицина, то врач должен относиться к верхушке среднего класса. На Западе это так и есть, - замечает Николай Прохоренко.

По этим меркам, врач должен иметь длительный горизонт планирования - на 15 - 20 лет вперед, комфортабельную квартиру в престижном районе города, не меньше одного автомобиля на семью, участок за городом, возможность оплатить услуги по образованию и здравоохранению для своих детей, а также дважды в год выехать с семьей на отдых за границу.

- Если в семье лишь один из супругов врач, то его доход должен составлять 400 - 500 тысяч рублей в месяц, чтобы жить на этом уровне, - замечает Николай Прохоренко. - Нужно помнить, что врач должен постоянно повышать свою квалификацию. Стажировки дорогие, доступ к международным базам знаний дорогой. Из чего врач должен их оплачивать, если получает мизер? До верхушки среднего класса у нас дотягивают лишь очень немногие врачи, к которым стоит очередь. Это единицы.

ГЛАС НАРОДА

«Узбечка работала самоотверженно»

При подготовке этого материала мы проводили в соцсетях «КП» опрос. Оказалось, многие россияне готовы лечиться у врачей-мигрантов.

- «В нашей местной детской поликлинике работают узкие специалисты - армянка и таджик. Периодически проводили осмотры детей в детском саду, где я работала. Составили о себе неплохое впечатление. И родители воспитанников ими довольны», - оставила отзыв в соцсетях «КП» наш читатель Наталья Зайкова.

- «Я лечилась у врача-узбека. Хирург. Имя не повторю, но всегда помяну добрым словом. Легкая рука, человеческое отношение. Не далее месяца назад еще два молодых врача-узбека оказали помощь в челюстно-лицевой хирургии. Врач сделал больше, чем входило в его обязанности. Спасибо, добрый человек!» - рассказывает наша читательница Ольга Купранова.

- «У нас «ухо-горло-нос» (оториноларинголог. - Ред.) узбечка, тоже хороший специалист. Поначалу она работала самоотверженно, но наша местная врачебная знать намекнула, что хорошо работать у нас не принято, - будь как все. А она все равно отличается, потому что человечная», - поделился своим опытом пользователь Дмитрий Делидов.

Нашлись среди наших читателей и те, чей опыт общения с врачами-мигрантами был не столь удачен. По мнению экспертов, не стоит причесывать всех мигрантов под одну гребенку.

- Есть хорошие и добросовестные врачи, которые приезжают к нам из республик Средней Азии, есть и недобросовестные, равно как и среди наших врачей. Но если будет специальная программа по привлечению в Россию врачей из ближнего зарубежья, то должна быть четкая, прозрачная процедура проверки их квалификации, так, чтобы экзамен нельзя было пройти за взятку, - говорит Николай Прохоренко.

По его словам, сейчас проверка квалификации приехавших врачей недостаточна.

- Правда, если взять всех наших российских врачей и попросить их пройти тот же самый квалификационный экзамен, многие его не сдадут. Наша система дополнительного профессионального образования далека от совершенства. Зачастую у самих преподавателей не хватает квалификации, - замечает Николай Прохоренко.

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