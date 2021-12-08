«Скандал и обиды отложим. Осиротели две Наташи»: молодая вдова рыдала на прощании с создателем «Кинотавра» Марком Рудинштейном

Вдова Наталья все время плакала у гроба мужа. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в Доме Кино простились с кинопродюсером Марком Рудинштейном. 75-летний Марк Григорьевич умер в нейрореанимации, не пережив инсульт и инфаркт. 8 декабря на церемонии прощания друзья, коллеги и родные сказали последнее прости и прощай Марку Рудинштейну.

Эта осень у Рудинштейна была насыщена мероприятиями. Он провел очередной детский «Кинотаврик», побывал на фестивале «Будем жить», участвовал онлайн в мероприятиях, посетил несколько записей ток-шок – для Марка Григорьевича было важно общаться с коллегами, чувствовать себя нужным. А потом не выдержало сердце: через несколько дней после детского фестиваля он попал в больницу, из которой уже не вышел.

Вдова Наталья все время плакала у гроба мужа. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Доме Кино было много цветов. Рядом с гробом сидели близкие и родные Марка Рудинштейна. В первом ряду у гроба – дочь Наталья, внук и внучка, вдова Наталья. Все в масках, как и люди, которые несут цветы и подходят попрощаться. Собралось около 30 человек журналистов, и примерно 70 человек – коллег, друзей и близких, которые пришли проститься с Маркушей. Так они его часто называли.

Дочь кинопродюсера Наталья (от первого брака) старалась сдерживать слезы. 41-летняя вдова Наталья все время плакала: как только подходили друзья ее Марка, она выслушивала слова поддержки – и садилась, закрыв лицо руками и рыдая. Наталья и Марк прожили 20 лет – отношения официально не оформляли, но жили дружно. Коллеги Рудинштейна тепло относились к его Наталье.

Дочь и внучка у гроба Марка Рудинштейна — справа в первом ряду. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пришла команда, которая делала с Марком Григорьевичем «Кинотавр» и «Кинотаврик». Были друзья-артисты: писатели и сценаристы Аркадий Инин, Михаил Мишин. Из молодых звезд пришла актриса Дарья Сагалова.

Первой к микрофону подошла директор гильдии актеров Кино России Валерия Гущина, которая с самого первого «Кинотавра» была рядом с Марком: «Глубочайшие соболезнование двум его Наташечкам – дочечке и супруге. Собрались благодарные люди, которые не смогут не вспомнить, не смогут забыть Марка Рудинштейна. В городе в квартирах сидят сейчас люди в раздумьях… Люди, которые стремились на лучший фестиваль в стране «Кинотавр». На этот фестиваль тогда стремились самые талантливые и умные, все рвались на «Кинотавр». Никто не смеет забыть, что этот фестиваль создал Марк Рудинштейн. Он сохранил «Кинотаврик».

Аркадий Инин пришел проститься с другом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже не у микрофона шептались о том, что большие звезды кино не пришли из-за обид: однажды Марк Рудинштейн разоткровенничался о личной жизни Александра Абдулова, Олега Янковского и паре других артистов – правда была неприятной, поэтому некоторые на него обиделись. Но Марк Григорьевич и сам сожалел, что в сложный для себя момент жизнь разоткровенничался – свою еще более скандальную книгу решил не публиковать. «Скандалы и обиды в прошлом, их отложим и забудем. Осиротели две Наташи – жена и дочь. Осиротели коллеги. Был добрый человек, фактически меценат. Он заставил смотреть наше кино и вытащил из забытия многих не заслуженно забытых артистов», - обсуждали коллеги. Это действительно так: в киноиндустрии Рудинштейна уважали. А если и обижались – то те звезды, которым есть что скрывать.

Призывали не вспоминать обиды, потому что Рудинштейн сделал большое дело – создал главный кинофестиваль в стране. Вспоминали: «У Маркуши за «Кинотавром» стояла большая любовь к людям. Заканчивался фестиваль – и год до следующего он раздавал долги. Сам крутился, искал средства, спонсоров». Многие вспоминали атмосферу, которую он создал на «Кинотавре» - посиделки с артистами, разговоры о кино и жизни, танцы.

Вадим Абдрашитов сказал, что в истории кинематографии России должна быть глава о Марке Рудинштейне, так как все кинематографисты благодарны ему за создание «Кинотавра». Фото: Иван МАКЕЕВ

Друзья обменивались историями: еще месяц назад Марк заказывал в кафе двойную картошку фри - пока жена не видит ему хотелось хоть немного «запрещенной еды».

Народный артист Вадим Абдрашитов сказал такие слова на прощании: «Это горе для нас. С Марком связан замечательный и светлый период жизни многих кинематографистов. Идея «Кинотавра» могла прийти в голову только человеку который искренне любил кинематограф. Созданный им первый в СССР рок-фестиваль «Подольск – 87» – тоже пример его меценатского отношения. Он мог сказать, не подумав что-то лишнее, но он был светлым человеком. В истории отечественного кино есть глава «Марк Рудинштейн». Историки обязаны будут учитывать эту главу. Нам кинематографистам повезло, что Марк был».

Режиссер Аким Салбиев: «Большой человек. Был обидчив, но и отходчив. Он делал «Кинотавр» не для себя – говорил, что надо вывести артистов великих, которых забыли. Меньше месяца назад мы были вместе на кинофестивале «Кинотаврик». Я благодарен за то, что мы жили в одно время с этим человеком, который так любил жизнь и столько тайн унес с собой».

Хореограф Ольга Касаткина и актриса, хореограф Дарья Сагалова вместе подошли к микрофону – они делали вместе проекты с молодежью: «Этот человек безумно любил детей. И его дети очень любили. Надеемся, что «Кинотаврик» будет жить».

Актер и продюсер Леонид Дзюник: «Мы виделись 1 сентября на кинофестивале «Будем жить», здесь в Доме кино. В рамках фестиваля была короткометражка, где я снимался, поэтому пригласил Марка и Наташу. Марк неважно себя чувствовал, но приехал. Приятно какие теплые и добрые слова он нашел, чтобы сказать о нашей работе. Хочу вспомнить слова народной артистки СССР Нонны Мордюковой: «Если бы не Марк Григорьевич Рудинштейн нас бы просто растоптали, забыли. Благодаря «Кинотавру» и Рудинштейну для нас сохранили наше российское кино».

Марк Рудинштейн придумал и делал в Сочи фестиваль «Кинотавр» с 1990 по 2004-й год. В июне 2004-го года Рудинштейн позвал на переговоры Игоря Толстунова и Александра Роднянского (после победы на фестивале их фильма «Водитель для Веры») и предложил купить у него «Кинотавр». Все вырученные средства Марк Григорьевич вложил в создание нового международного кинофестиваля в Санкт-Петербурге, но прогорел и потерял вложения. Тогда и случился короткий период отчаяния и озлобленности, когда он единожды позволил себя выдать чужие тайны. Жалел и переживал из-за этого. После провала этого проекта у продюсера начались проблемы с сердцем, осложненные диабетом. Но Марк продолжал активничать – с 2001 по ноябрь 2021-го делал детский «Кинотаврик».

В Дом Кино на прощание пришло около 100 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

На прощании часто говорили, что российским кинематографистам и всей нашей киноиндустрии есть все основания быть благодарными Марку Рудинштейну. А Марк Григорьевич до последних дней жизни был счастлив, что придумал «Кинотавр» и оставил после себя продолжение – правнука Марка.

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