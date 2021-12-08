Путин ответил на вопрос об Украине: Россия вправе обеспечивать свою безопасность

Владимир Путин и греческий премьер Кириакос Мицотакис на пресс-конференции рассказали об итогах переговоров в Сочи. Фото: REUTERS

Владимир Путин и греческий премьер Кириакос Мицотакис на пресс-конференции рассказали об итогах переговоров в Сочи. Глава России вкратце перечислил, что обсуждали политики:

- Безопасность на море

- Туризм

- Финансы

- Высокие технологии

Путин сообщил, что Греция стала еще одной страной ЕС, которая признала эффективность нашей прививки от короны.

- Мы благодарны греческим властям за решение признать российские сертификаты о вакцинации «Спутником V», - заявил президент.

В ответ Россия передаст Греции архивы еврейских общин страны, которые были вывезены нацистами в Германию во время Второй мировой войны и с 1945 года находятся в Москве.

Кириакос Мицотакис рассказал, что собирался приехать в Россию еще полтора года назад, когда в мае 2020-го отмечали 75 лет Победы. Но из-за пандемии не получилось. Премьер добавил, что на встрече обсуждалась поставка российского газа по Турецкому потоку. Еще Афины хотят купить у нас два пожарных самолета.

- Я обеспокоен ситуацией на Украине и считаю, что надо придерживаться Минских соглашений, - заметил Мицотакис.

Путин рассказал, что натянутые отношения России с НАТО не мешают контактам с Грецией (которая тоже член блока). Наоборот, Афины в чем-то помогают нам при общении с ЕС и НАТО.

Путина спросили, ждать ли войну с Украиной.

- Вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, - ответил президент, добавив, что это обсуждается со всеми партнерами.

Глава страны заявил, что «нас не может не беспокоить перспектива принятия Украины в НАТО». Ведь за этим последует размещение военных отрядов, баз и наступательного оружия.

- Наши озабоченности – мы рассчитываем – будут услышаны. Хотя десятилетия наши озабоченности не слышали. Ракетные установки Мк-41 стоят в Польше и Румынии, и у нас есть все основания думать, что то же произойдет на Украине. Как мы можем об этом не думать? Это было бы преступным бездействием, - заявил Путин.

Президент добавил, что Россия и США создадут структуру, которая займется обсуждением западного оружия у наших границ. Изначально это предложил Джо Байден, и Путин согласился.