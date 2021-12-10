На Украине гордятся миллионами, которые даст им США. Это заметно меньше, чем военная помощь другим союзникам Америки

Сомнений в том, что могут быть какие-то неожиданности, практически нет Фото: REUTERS

Компромиссный вариант оборонного бюджета на 2022 финансовый год в размере 768,2 млрд долларов одобрила палата представителей Конгресса США. После того как он получит одобрение и сената, его подпишет президент Байден. Сомнений в том, что могут быть какие-то неожиданности, практически нет. Значительные суммы в проекте бюджета выделены на противодействие России и Китаю.

Про Россию - отдельной строкой: запрещено «использование средств для любой деятельности, которая признает суверенитет Российской Федерации над Крымом». Все понятно. Но нас касается и следующая строка - об Украине. Министерству обороны США разрешено «предоставлять помощь в области безопасности и разведывательную поддержку военным и другим силам безопасности правительства Украины» в размере 300 млн долларов (на 50 млн больше, чем запрашивала администрация). Много это или мало на фоне тех статей американского оборонного бюджета, которые касаются других стран и регионов?

На поддержку «Европейской инициативы по сдерживанию России» предусматривается 4 млрд долларов, что почти на 570 млн больше, чем было в предыдущем бюджете. Так что финансирование украинского «вклада» в борьбу с Россией в сравнении с этой суммой выглядит уже не столь впечатляюще и никак не дает Киеву оснований называть себя «главным защитником Европы от агрессивной Москвы».

На инициативу обеспечения безопасности прибалтийских стран предусмотрено выделить 150 млн долларов. Население этих стран - около 6 млн человек, на Украине, по самым оптимистичным прикидкам, сейчас проживает примерно 35 млн. То есть на оборону стран с населением почти в шесть раз меньше и несопоставимых с Украиной по территории и протяженности границ с Россией выделена половина от того, что достанется Киеву.

Еще более скромной обещанная Украине американская военная помощь выглядит на фоне статей, посвященных противоборству с Китаем, хотя понятно, что сравнения здесь весьма условное - уж слишком масштабы несопоставимые. На «Тихоокеанскую инициативу сдерживания» и поддержку обороны Тайваня, а также запрет на закупки продукции китайского Синьцзяна выделено свыше 7 млрд долларов.

Да, есть еще статьи, предусматривающие средства на подготовку военных кадров стран Восточной Европы, но там Украина обозначена в числе других соискателей, которых немало.

Памятуя, что на днях - и не один раз - лидеры США однозначно исключили возможность прямого участия американских военных в возможном конфликте Украины с Россией, 300 млн долларов явно не способны укрепить мощь ВСУ в той мере, о какой мечтали объятые боевым духом политики. На такие деньги, по нынешним киевским замашкам, особо не повоюешь. И опять им приходится ломать голову: это «перемога чи зрада»?

И последнее, что явно не просто разочаровало, а, скорее всего, заставило киевские власти скрежетать зубами: из проекта оборонного бюджета США после видео-переговоров Путина с Байденом убрали санкции против России за «Северный поток-2». А ведь запуск этого газопровода, как истерил еще летом Зеленский, лишит Украину газового транзита и тех 3 млрд долларов в год, которые она за него получает от России. Это как раз примерно половина того, что «незалэжная» тратит на свою армию. Так что Москва остается главным спонсором ВСУ. И это уж точно - «зрада».