Кто стоит за провокацией в Азовском море?

История с кораблем ВМС Украины "Донбасс", который появился неподалеку от Керченского пролива, ровно в то самое время, когда Зеленский получал телефонные инструкции от Байдена, может говорить, в том числе и о том, что в Киеве есть силы, которые готовы рискнуть "принудить к войне" в том числе и Соединенные Штаты.

Именно так. Как это ни фантастично звучит.

Например, парочка молодых украинских генералов, не обремененных интеллектом выпускников Львовского университета, решает перевернуть всю дипломатическую шахматную доску и войти в истории спасителями Отечества. Все, что для этого требуется - это просто отправить старое почти безоружное корыто под желто-синим прапором под прицел российских "Бастионов". Просто на тот случай, если Байден вдруг скажет Зеленскому что-нибудь совсем неутешительное вроде "прости старик, но дальше разбирайтесь с Россией сами. Мы - пас".

Масштабная военная провокация (а, потопленный или даже просто захваченный российскими пограничниками корабль украинских ВМС — идеальная цель для провокации) просто не оставила бы Байдену ни единого шанса уклониться от от самых радикальных антироссийских санкций. Это — как минимум.

Вы только на минуту представьте ледяное Азовское море, крики тонущих моряков (лучше на мове конечно) и старенький «Донбасс», которые медленно тонет объятый пламенем.

Провокации, в которых топили военные корабли и после этого начинали войну — это классика жанра.

Среди знаменитых провокаций, послуживших казусом белли, «почетное» место занимает гибель американского броненосного крейсера «Мэн» в бухте Гаваны в 1898 году. Загадочный взрыв, унесший жизни 266 человек, послужил для властей США отличным предлогом для начала испано-американской войны 1898 года..

Но, самый знаменитый пример из этой области — Тонкинский инцидент, который стал формальным поводом к началу Вьетнамской войны.

2 августа 1964 года американский эсминец «Мэддокс» открыл огонь по трем северовьетнамским военным катерам, которые якобы совершали угрожающие маневры.

4 августа американцы сообщили, что против их кораблей была проведена торпедная атака (неуспешная) и президент Джонсон отлад приказ бомбить военно-морские базы Вьетконга. А спустя 3 дня, 7 августа Конгрессом была принята Тонкинская резолюцию и армия США начала боевые действия против Северного Вьетнама без объявления войны.

Ничего вам стиль не напоминает?

В любом случае, после расстрела людей на Майдане, после сбитого малайзийского боинга, военная провокация — это именно то, что нужно ждать от Киева.

И что самое неприятное, заказчиком провокации скорее всего будет не Владимир Зеленский. Мы и до вчерашнего дня понимали, что он не очень хорошо контролирует ВСУ. Но, чтобы до такой степени — это знаменует новый этап отношений с Украиной, на политическом ландшафте которой явственно начинают проступать очертания грядущего военного переворота.

*Текст является личным мнением автора, может не совпадать с позицией редакции.