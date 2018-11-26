2018-11-26T16:05:07+03:00
В мире

Пять вооруженных провокаций, приведших к катастрофическим последствиям

«Комсомолка» вспоминает, чем заканчивались военные инциденты, которые политики использовали для достижения своих целей
Сергей НОВИКОВ
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В марте 1969 года произошло столкновение КНР и СССР на острове ДаманскомВ марте 1969 года произошло столкновение КНР и СССР на острове ДаманскомФото: фотохроника ТАСС.
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На фоне безрассудной авантюры украинских моряков, устроивших нелепый прорыв в Керченском проливе, нельзя не вспомнить о других провокациях, которые использовались политиками для решения своих собственных задач. Вот только заканчивались они, как показывает история, весьма плачевно и всегда приводили к большому количеству ни в чем не повинных жертв. «Комсомолка» вспомнила наиболее значимые примеры безответственного поведения, давшие начало последующему развитию кровопролитных конфликтов.

15 февраля 1898 года — взрыв американского крейсера «Мэн» у побережья Кубы. Стоявший на рейде корабль взорвался в порту Гаваны. Погиб 261 человек (интересный факт — почти все офицеры были на берегу, а подавляющее большинство матросов, находившихся в тот момент на борту — чернокожие). США обвинили в происшедшем испанцев, которые, якобы, подорвали крейсер. 19 апреля США потребовали от Испании отказаться от Кубы. 21 апреля американские корабли стали захватывать испанские суда шедшие на Кубу. 22 апреля американская эскадра открыла огонь по береговым укреплениям у Гаваны, началась испано-американская война. Спустя много лет крейсер подняли на поверхность - источник взрыва, как было установлено, находился внутри корабля, куда испанцы не смогли бы пробраться, чтобы подложить бомбу.

31 августа 1939 года - «Гляйвицкий инцидент» - секретная операция нацистской Германии под кодовым названием «Консервы». 31 августа 1939 года переодетые в польскую форму СС-овцы напали на радиостанцию в городе Гляйвице (тогда он находился на территории Германии). Они планировали передать в эфир антигерманское послание. Разумеется, на польском языке. Нашлось место и «жертвам нападения» - ими стали заключенные концлагерей, которых заранее отравили и доставили на место событий (их-то на жаргоне эсэсовцев и называли «консервами»). Вся операция длилась всего четыре минуты. День спустя к немцам обратился Адольф Гитлер. Он заявив, что Польша напала на Германию и что теперь страны находятся в состоянии войны. Так 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война.

26 ноября 1939 года - «Майнильский инцидент» - обстрел советских военных на участке советстко-финской границы около деревни Майнила. Погибло трое рядовых и один младший командир, ранено 9 военнослужащих. Москва направила в адрес Хельсинки ноту протеста и потребовала отвести военных на 20-25 км от границы. Финляндия направила встречную ноту с ответными претензиями. Прийти к компромиссу не удалось, через два дня после инцидента был разорван пакт о ненападении. 30 ноября началась советско-финская война.

2-5 августа 1964 год - «Тонкинский инцидент» - во время патрулирования в Тонкинском заливе эсминец ВМС США «Мэддокс»приблизился к побережью Северного Вьетнама. Как уверяют американцы, он был атакован тремя северовьетнамскими торпедными катерами. «Мэддокс» произвел предупредительный выстрел, в ответ на что катера открыли огонь по эсминцу из пулеметов и выпустили торпеды. Правда, не попали (в дальнейшем у многих экспертов возникли сомнения, что нападение вообще было). Далее президент США Линдон Джонсон распорядился нанести авиаудары по базам северовьетнамских торпедных катеров и по нефтехранилищу. Операция получила название «Пронзающая стрела», она стала первым налетом американской авиации на Северный Вьетнам, за которым последовала крупномасштабная война.

Март 1969 года — столкновение КНР и СССР на острове Даманском. В ночь на 2 марта 1969 года около 300 китайских солдат переправились на остров Даманский. По выдвинувшимся останавливать нарушителей 32 пограничникам во главе с начальником заставы «Нижне-Михайловская» старшим лейтенантом Ивана Стрельникова был открыт огонь на поражение. В последующем вооруженном противостоянии с советской стороны погибло 58 военнослужащих, с китайской, по разным данным — более 800. В результате начавшихся советско-китайских переговоров осенью 1969 года было достигнуто соглашение о прекращении ввооруженного противостояния. Войска сторон остались на занятых позициях, что на тот момент означало фактическую передачу острова Китаю (в 1991 году остров окончательно был отдан под юрисдикцию Пекина).

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