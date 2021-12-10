Тяжело больной Юрий Антонов стал неузнаваем

Знаменитый певец впервые вышел в свет после операции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юрий Антонов стал самым ожидаемым артистом на вручении премии "Золотой Граммофон". Он стал специальным гостем на премии. Зал встретил тяжелобольного и неузнаваемого мэтра овациями. Не секрет, что Юрий Михайлович давно испытывает проблемы со здоровьем, он перенес несколько операций, но старается держаться молодцом, хоть и передвигается с палочкой.

Юрий Антонов стал настоящей сенсацией вечера в Кремлевском дворце. Сначал он появился в фойе, укутанный так, что его было невозможно узнать.

Юрий Антонов. Фото: Феликс Грозданов

Однако уже через некоторое время вокалист вышел на сцену под бурные аплодисменты. Композитор сел за рояль и исполнил свой хиты "Поверь в мечту". А потом с Григорием Лепсом представил новую песню "Любимая, спаси меня". Держался Юрий Михайлович молодцом. Правда, сильно сдал из-за недуга.

После выступления вокалист пообщался со светскими хроникерами. Измученный болью Антонов появился перед репортерами с палочкой. Он не скрывает, что чувствует себя неважно. "Здоровье, возраст, через два месяца мне 77 лет. Год для всех неудачный. Что говорить. Это печально. У меня на одном колене прошли три операции", - поведал артист.

Последнюю операцию он делал в частной клинике в Вене, о чем сам рассказывал. "Мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава. Операция шла более трех часов! Очень болезненная!..", - говорил музыкант.

Отметим, злоключения исполнителя суперхита "На улице Каштановой" начались после разрыва мениска в 2018 году. "По уму я должен лежать на кровати. У меня большие проблемы со здоровьем. Тяжелая история. Боли в колене постоянно мучают. Произошел разрыв мениска. Год не выходил из дома... Я живу в 12 километрах от Москвы", - делился Юрий Михайлович.

Певец старался не унывать, а вынужденное затворничество переносил легко. В огромном загородном особняке артист держит много животных. Обслуживающий персонал помогает Юрию Михайловичу по хозяйству. "Кому-то, возможно, находиться дома сложно, он рвется на волю. Я занят творчеством. Кроме того, живу в Подмосковье, рядом лес, я могу погулять на природе. Мне в этом плане проще, чем некоторым людям", - говорил он в одном из интервью.