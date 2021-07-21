Измученный болью Юрий Антонов передвигается в инвалидной коляске

Юрий Антонов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Юрий Антонов давно нигде не показывался и все время проводил в своем загородном доме в Подмосковье. Дело в том, что исполнителя хитов "Крыша дома твоего", "Нет тебя прекрасней" и многих других был прикован к постели после операции на колене. Все это время Юрий Михайлович мучился от боли. А недавно 76-летнего музыканта вновь прооперировали.

Юрий Антонов передвигается в инвалидной коляске. Знаменитый артист нашел в себе силы рассказать, что с ним происходит. Некоторое время назад он улетел в Австрию.

"Дорогие друзья! Сейчас я нахожусь в Вене в частной клинике, где мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава. Операция шла более трех часов! Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя...", - обратился к поклонникам музыкант.

Изможденный вид артиста перепугал публику. Почитатели таланта Юрия Михайловича надеются, что худшее осталось позади.

"Юрий Михайлович, дорогой, поправляйтесь скорее!", "Дорогой Юрий Михайлович, Божьего благословения Вам", "Выздоравливайте. Сил, терпения и оптимизма!", "От всего сердца желаю скорейшего восстановления!", "Хороший наш, самый любимый, выздоравливайте, мы все молимся за вас, любим", "Вы светлый человек, все обязательно будет хорошо", - пишут россияне.

Отметим, злоключения исполнителя суперхита "На улице Каштановой" начались после разрыва мениска в 2018 году. "По уму я должен лежать на кровати. У меня большие проблемы со здоровьем. Тяжелая история. Боли в колене постоянно мучают. Произошел разрыв мениска. Год не выходил из дома... Я живу в 12 километрах от Москвы", - делился Юрий Михайлович.