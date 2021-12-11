Бросили вызов Китаю и сами испугались: Как Литва загнала себя в капкан

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Фото: REUTERS

Одна очень маленькая, но гордая, нет, не птичка, а страна, а именно, Литва, объявила о дипломатическом бойкоте грядущих Олимпийских игр в Китае. Тем самым она сделала очередной шаг в дипломатической войне с КНР, последовав по тому пути, по которому ранее уже пошли США, Великобритания и Австралия.

Это вовсе не значит, что спортсмены из этих стран не поедут на Олимпиаду, просто речь идет о том, что данные государства не пошлют свои официальные делегации на игры. В Пекине на все предыдущие выпады западных стран по этому поводу отреагировали, в общем-то, предсказуемо, мол, мы вас и не приглашали. Но в случае с Литвой все будет гораздо серьезнее. Потому что Литва вступила, как это видится из Вильнюса, на путь уничтожения Китая.

Напомним, сначала Литва открыла у себя представительство Тайваня, проигнорировав мнение КНР по этому вопросу. На такие отчаянные шаги даже США и Великобритания не осмеливались, но Вильнюсу очень захотелось пошагать в "авангарде свободного мира".

В КНР не стали ограничиваться дежурными нотами протеста, на которые никто, по большому счету, уже не обращает внимания. Та просто вычеркнули Литву из таможенных реестров, так что ни отправить груз в Китай, ни принять его из КНР литовские бизнесмены теперь не могут.

Но Китай, как следует из распространенной недавно информации, пошел еще дальше. Как сообщают информированные источники, Пекин обратился к транснациональным компаниям, поставив их перед выбором – или они имеют экономические отношения с Китаем, или же могут сотрудничать с Литвой.

Литва, безусловно, гордая, но очень маленькая. Все ее население не превышает средней величины районного центр в КНР. И рынки этих стран совершенно несопоставимы. В чью пользу будет сделан выбор, трудно не угадать.

Кстати говоря, Литва уже кинулась на поклон к Евросоюзу, требуя и прося, чтобы Еврокомиссия выступила перед Китаем в защиту Вильнюса. Но в Брюсселе не спешат на помощь этой "птичке", опалившей свои "крылья" по собственному желанию. Да и не только "крылья", пожалуй. Поскольку Литва уже готовится к ликвидации целых отраслей своей экономики, в первую очередь, транспорта. Ликвидирован транзит российских грузов, китайских, теперь еще и белорусских. То есть транзит грузов из тех стран, которые обеспечивали львиную долю доходной части литовских финансов, а финансовая помощь со стороны ЕС сокращается. Впору уже закрывать порты и снимать рельсы с железной дороги. И сдавать все это в пункты приема цветных и черных металлов. Тем более, что и в Вашингтоне никакой помощи Литве в этой ситуации оказывать не собираются.

У Китая еще много способов вправить мозги Вильнюсу, если таковые еще остались. А у Литвы в том капкане, в который она загнала себя сама, уже никаких ответов практически не остается.

Что же касается поездки официальной делегации Литвы в Пекин на Олимпиаду, то в свете последних событий, есть сомнения в том, что членов литовской делегации просто впустили бы в Китай.

Зато на расходах и командировочных в Вильнюсе сэкономят.