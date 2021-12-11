Полина Гагарина помирилась с Дмитрием Исхаковым после развода

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина договорились, как будут воспитывать дочь. Фотограф отозвал иск из суда. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

34-летняя Полина Гагарина завершает 2021-й год абсолютно счастливой женщиной. Певица смогла завершить все споры (в том числе судебные) с бывшим мужем и уже на следующей неделе переезжает в новый дом. Гагарина официально оформила развод со вторым супругом в декабре прошлого года. А на этой неделе у нее должен был начаться в суде новый сложный процесс с Исхаковым. Декабрь мог стать у звезды отнюдь не праздничным — но судов не будет, так как ее экс-супруг 43-летний фотограф Дмитрий Исхаков отозвал свой иск из суда.

Гагарина в нашем шоу-бизнесе – самая востребованная звезда у российских и международных компаний с внушительными рекламными бюджетами. Полина в каждой рекламной паузе, на заказниках, в жюри «Голоса», а ее музыка в топе всех значимых музыкальных сервисов. Гагарина по данным последнего опроса ВЦИОМ самая популярная певица в стране. По данным Forbes за год она заработала $6 млн. (441 млн. руб).

Развод спровоцировал Гагарину начать новую жизнь. Теперь она не только поет, но и активно снимается в модных сериалах и даже в детском кино – у этой эстрадной звезды есть и музыкальное образование, и диплом об актерском образовании, так как Гагарина окончила школу-студию МХАТ. Полина считает, что после развода жизнь только начинается: теперь и поет об этом, и рассуждает на заданную тему. Гагарина говорит, что счастлива: «Сейчас я чувствую себя свободной, мне как будто легче дышать. Для меня стали проще и понятнее многие вещи и от этого я чувствую уверенность в себе. Меня насквозь пронизывает чувство, что начинается совсем новый этап. И я смотрю на свой жизненный опыт, на прошлое не с сожалением - а с благодарностью».

Шикарный особняк Полины Гагариной. Самая популярная певица страны может себя позволить красивую жизнь. Фото: кадр Первого канала, программа «На дачу»

В декабре Гагарина переезжает в новый дом: строила его три года, а после развода занялась этим проектом вплотную, все выбирала сама – от плитки и цвета стен до каждого элемента интерьера. Особняк звезда построила как «родовое гнездо», проект дорогой – оценивается в миллион долларов. Двухэтажный дом с балконами, панорамными окнами, огромным земельным участком находится в элитном подмосковном поселке – кругом много зелени, неподалеку водоем.

«Нашла это место, увидела природу и поняла, что хочется здесь жить», - Полина радуется новой жизни на новом месте. С ней переезжает 14-летний сын Андрей (от брака с актером Петром Кисловым), 4-летняя дочь Мия (от брака с фотографом Дмитрием Исхаковым) и мама Екатерина Владимировна. Кроме этой недвижимости, у Гагариной есть четырехкомнатная квартира в центре столицы и еще один загородный дом в Подмосковье. Отметим, что сейчас звезды часто записывают свою самую дорогую недвижимость на родителей – с той целью, чтобы не делить ее при разводе с менее успешной второй половиной. К примеру, Ксения Бородина призналась, что еще при покупке дома, сразу записала его на свою маму.

Гагарина второй год отказывается от всех интервью на тему личной жизни – даже за вознаграждение. Ее близкие тоже молчат. Коллеги знают немного и поделились информацией с kp.ru: «Полина счастлива в личной жизни. Но она переезжает в новый дом официально без бойфренда. И замуж не собирается. Зато шутят часто на эту тему: мол, Полина выбирает исключительно людей творческих профессией». Нынешний бойфренд Гагариной – 49-летний саунд-продюсер Владимир Чиняев. Говорят, что мужчина подарил певице красивое кольцо с драгоценным камнем. Однако этот подарок сделан не на помолвку, а по другому поводу.

Теперь Исхаков и Гагарина вместе ходят на утренник к Мие. По договоренности лицо ребенка родители не показывают. Фото: Instagram

Главный подарок Полина Гагарина сделала себе сама. Подписала мировое соглашение с экс-мужем Исхаковым. Как известно, развод пары случился по инициативе Гагариной. Бывший муж ревностно относился к новой жизни звезды. Дмитрий даже дал интервью, где высказал ряд претензий к Полине. Исхаков опасался зависеть от настроения певицы в вопросах встреч с их дочерью. Но при этом Гагарина никогда не препятствовала общению отца с ребенком. Но Дмитрию не все нравилось в поведении бывшей: в отпуск она ездит не только с детьми, но и с новым возлюбленным; в дом к ней он не может зайти, когда там нет хозяйки…

Так что Дмитрий Исхаков обратился в суд: разбирательство по «спорам, связанным с воспитанием детей» могло затянуться. Через суд мужчина намеревался получить еще больше задокументированного общения с ребенком – установить порядок встреч с Мией. В конце осени по принятым процессуальным процедурам органы опеки проверили условия проживания мамы и папы ребенка.

В декабре должны были начаться баталии в суде. Но иск фотограф отозвал. Гагарина и Искахов подписали мировое соглашение. Работали над ним юристы, обе стороны старались предусмотреть все нюансы. Что прописано в мировом соглашении? Традиционно определяется место жительство ребенка, хотя в данном случае отец его не оспаривал. Место жительство девочки — с матерью. Прописан порядок отпуска с ребенком – на отдых с ней могут выезжать и отец, и мать. Правда разрешения на заграничное путешествие будут подписываться каждый раз заново. Задокументированы: право отца приезжать и забирать ребенка из садика в определенные дни, право проводить с дочерью определенные выходные дни, забирать к себе – в определенные дни. Дмитрий и Полина будут договариваться об его общении с ребенком на то время, когда артистка находится на гастролях. Кажется, что теперь все споры между родителями разрешены.