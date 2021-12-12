Билл Гейтс дал прогноз на 2022: Пандемия пойдет на спад, а искать болезни будут бытовые гаджеты

Билл Гейтс, основатель Microsoft и один из богатейших людей Земли написал традиционное новогоднее письмо, в котором подвел итоги 2021-го и дал прогнозы на 2022-й. Фото: REUTERS

Билл Гейтс, основатель Microsoft и один из богатейших людей Земли написал традиционное новогоднее письмо, в котором подвел итоги 2021-го и дал прогнозы на 2022-й.

- Это был самый необычный и сложный год в моей жизни, - признался миллиардер. - Если в 2020-м еще был короткий период, когда все шло относительно нормально, то в 2021-й мы уже вошли в состоянии пандемии. Нам всем пришлось адаптироваться к «новой норме» - хотя каждый по-своему. Для меня это был год, проведенный в основном в Интернете.

Показательно, что Гейтс припомнил такие знаковые события уходящего года, как бегство армии США из Афганистана и ЧП с контейнеровозом, заблокировавшим Суэцкий канал и поставившим под угрозу чуть ли не всю мировую экономику. И лишь после этого коснулся личного: развода с супругой Мелиндой.

- Мы продолжаем вместе управлять нашим благотворительным фондом, но я не стану отрицать, что это был год большой личной печали для меня, - пишет Гейтс.

Впрочем, в ближайшем будущем один из богатейших людей планеты видит больше позитивного. Вот 4 прогноза, которые Билл Гейтс дал на 2022 год.

КОРОНАВИРУС

Гейтс уже прогнозировал, что человечество справится с ковидом — год назад он писал, что 2021-й наверняка будет лучше 2020-го. Но штамм дельта спутал ему, да нам всем, карты, и от ковида в уходящем году во всем мире скончалось больше людей, чем в 2020-м. Но Гейтс продолжает верить в лучшее и предсказывает, что в следующем году острая фаза пандемии будет преодолена.

- Да, штамм омикрон вызывает беспокойство, - не отрицает Гейтс. - Но сейчас мир гораздо лучше подготовлен к борьбе с новыми, более агрессивными вариантами коронавируса, чем на любом другом этапе пандемии.

Миллиардер рассчитывает, что в следующем году ковид станет эндемическим заболеванием — то есть хворью, характерной для конкретных районов планеты, а не гуляющей по всему земному шару. Кроме того, он отмечает, что у человечества гораздо больше возможностей для создания обновленных вакцин, если они, конечно, понадобятся.

Да, будут новые локальные вспышки, но будут появляться и все новые лекарства. В целом же для среднестатистического землянина риск станет ниже. Да и вообще ковид перестанет быть главным фактором, определяющим нашу жизнь.

ОФИСНАЯ РАБОТА

Только ленивый не высказывался о том, что во время пандемии человечество сделало большой шаг в цифровой мир, и теперь там и останется. В том смысле, что совещания по видеосвязи и заказ продуктов через интернет с нами надолго. Но Билл Гейтс уверен, что это лишь верхушка айсберга.

- Технологии, которые мы используем, со временем будут совершенствоваться, - пишет он. - Чем больше мы используем цифровые инструменты, тем больше понимаем, как их улучшить. Чтобы полностью понять, как изменила пандемия цифровые технологии пандемия, понадобится на меньше 10 лет. Но уже сейчас я вижу области, в которых мы увидим глобальные изменения в ближайшее время.

Офисная работа. Границы между обособленными когда-то областями работы (отдельно совещание, отдельно командировка или случайная беседа в коридоре) рушатся. Перевернулись и наши представления о том, как выглядит продуктивность. Мы стали работать из дома, и с окончанием пандемии это уже не изменится. Но сидя дома, мы лишаемся возможности общаться с коллегами. Впрочем, эта проблема решается просто: всего-то нужна камера и второй экран, на котором будут транслировать картинки с камер коллег. Впрочем, все это только шаг на пути в полноценном освоении виртуального мира. Билл Гейтс уверен, что в ближайшие года 2-3 нынешние зум-совещания эволюционируют в некую метавселенную с цифровыми аватарами. В конце концов наши цифровые копии будут встречаться с другими аватарами в виртуальных пространствах, пока наши тела будут в комфорте и безопасности дома.

ОБРАЗОВАНИЕ

В отличие от офисов, в школы ходить все-таки придется. Но это не значит, что все будет по-старому. Инструменты цифрового образования будут все больше проникать в процесс обучения. Учитель сможет в пару кликов мышки увидеть, с какими темами нужна помощь тому или иному ученику. Студенты получат более персонализированные задания, которые лучше подходят к их уровню. Правда, все это зависит от того, чтобы и в школах, и дома у детей были достаточно мощные компьютеры и быстрый интернет.

МЕДИЦИНА

Телемедицина была и раньше, но во время пандемии она обрела новую популярность. За последние два года все больше людей выбирают онлайн консультацию вместо того, чтобы отправляться на очный прием в поликлинику. Но это не предел.

Что если бы у вас дома было устройство, которое может по запросу от лечащего врача измерить вам давление? Что если бы терапевт мог посмотреть данные с ваших умных часов, чтобы узнать, как вы спите и как скачет ваш пульс? Что если бы анализ крови можно было сдать в ближайшей аптеке? Что если можно лечиться у любого врача, независимо от того, где вы живете? По мнению Гейтса, все это возможно — причем уже в ближайшем будущем. Правда, ограничений тут хватает, причем больше юридических, чем технических.

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