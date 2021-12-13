Кто еще на Моргенштерна?

Российские власти продолжают подсказывать рэперу Моргенштерну идеи для новых композиций. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российские власти продолжают подсказывать рэперу Моргенштерну идеи для новых композиций. Только что шоумен выпустил песню о своем отъезде из России после того, как глава Следственного комитета обвинил его в торговле наркотиками. Вместе с супругой он «бежал» в Дубай, где теперь скучает «по своим тачкам и ювелирке». И вот, вслед за «драгдиллером», замаячил новый статус – «иностранного агента».

«Есть определенный круг исполнителей и блогеров, который постоянно и достаточно систематично распространяет определенный контент, связанный с тематикой насилия, пропаганды наркотиков и так называемым «победобесием», то есть отрицанием роли советского народа в Великой Отечественной войне. Дается определенный файл с темами, которые необходимо затрагивать постоянно. Это писали и СМИ, о том, что у него (Моргенштерна) есть иностранное финансирование определенного толка», - уверяет Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты.

Я вот, каюсь, не знал, что у депутата Елены Мизулиной, известной своей напористой заботой о судьбах Родины, есть такая перспективная (в плане политической деятельности, конечно) дочь. Я и о Лиге безопасного интернета ничего не слышал. Теперь, благодаря Моргенштерну, буду знать. Он, кстати, весьма остроумно ответил Елене: «Дорогие серьезные дяденьки и тетеньки! Хорош уже пиарить себя за счет моего имени и набивать себе цитируемость в новостях. Народ России не глупый и все понимает».

Можно как угодно относиться к его творчеству, кривить лицо от его музыки (я и сам не в восторге), пилить за показную роскошь и тлетворное влияние на наших детей, жаловаться в прокуратуру на пропаганду наркотиков в текстах (что Мизулина младшая, к слову, уже сделала)… Плохой пиар – это тоже пиар, и он это прекрасно понимает.

«Я не музыкант, я шоумен», - сказал Моргенштерн в одном из интервью. О таких говорят что угодно – король хайпа, гениальный пиарщик, забронзовевший мажор, - но какой из него иностранный агент? Вам не кажется, что вы слишком много уделяете сил на демонизацию образа, из которого он извлечет очередную прибыль? Не хочется верить, что дело - в пяти минутах славы, которую получает любой критик одиозного рэпера. Про Лигу безопасного интернета, равно, как и о Национальном центре помощи детям, который возглавляет Елена Мизулина, интервью на цитаты не разлетится. Хотя эта тема, наверняка, намного важнее, чем финансирование хайпового музыканта.

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