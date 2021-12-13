VK возглавил Владимир Кириенко: Какие изменения ждут теперь ВКонтакте

Холдинг VK возглавил бывший первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Вконтаке новый гендиректор. Холдинг VK, как стала называться после ребрендинга компания Mail.ru Group, возглавил бывший первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. Ребрендинг был объявлен в октябре, и практически параллельно в компании произошла смена собственников. Структуры Алишера Усманова объявили о продаже своих пакетов, и теперь у обновленной компании два основных собственника – "Согаз" и "Газпром-медиа".

- Совет директоров рад приветствовать Владимира Кириенко в нашей команде, - прокомментировал назначение сооснователь и председатель совета директоров VK Дмитрий Гришин. - У Владимира большой опыт запуска и успешного развития множества сложных проектов. Уверены, что у него есть все нужные качества, чтобы вывести VK на новые высоты.

Кириенко-младший (он является сыном первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко). В "Ростелекоме", куда он пришел в 2016-м, отвечал за цифровые технологии трансформации бизнеса. И за пять не самых простых для России лет выручка компании выросла до 545 миллиардов рублей, а примерно 50% начали приносить именно цифровые услуги. Кроме цифровой трансформации, Кириенко курировал развитие сети дата-центров и запуск платформы Wink.

Среди главных задач, которые будет решать новый гендиректор, по мнению экспертов, станет построение на основе компании экосистемы. Точнее, вывод на первые позиции в битве со Сбером и Яндексом уже существующей экосистемы VK.

Не исключено, что вскоре холдинг подключится и к решению задач, поставленных перед "Газпром-медиа": развитие отечественных конкурентов Тик-Тока, Инстаграма, Ютуба и т.д.

- У компании мощная платформа для дальнейшего роста. Полностью реализовать ее потенциал как бизнеса, как работодателя и как публичной компании — задача, к которой мне не терпится приступить, - заявил Владимир Кириенко и пообещал.