Германия готова принять беженцев с белорусско-польской границы

Маленький беженец в лагере в районе Гродно, Беларусь. Фото: REUTERS

Ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе стала одной из тем недавних переговоров между лидерами России и США. Между тем цель этих тысяч человек не изменилась: любой ценой преодолеть границу ЕС и попасть в Германию, где, по общему мнению, «новых европейцев» будет ждать стол и кров. А вот как на такую идею смотрят официальные круги самого Берлина? Тот, напомним, на днях получил нового канцлера — Олафа Шольца, сформировавшего правительство-«светофор» (прозвище нового кабинета из-за партийных цветов участников: социал-демократов, либералов, зеленых).

На вопросы kp.ru ответил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт, выступая по видеосвязи на творческом вечере нашего корреспондента Эдварда Чеснокова в петербургской книжной лавке «Листва»:

— Члены нового коалиционного правительства ФРГ единогласно выступают за прием в Германии всех скопившихся на границе с Польшей мигрантов. И таково мнение не только «Светофора» — данную идею поддерживают вообще все партии в новом составе Бундестага, за исключением нашей [АдГ требует прекратить бесконтрольную миграцию, однако со своими 10% голосов едва ли может изменить курс официального Берлина — прим. ред.].

— Одно дело — «выступать», говоря некие слова, а другое — предпринимать реальные меры.

— Да, есть один нюанс. Между Германией и Гродно находится Польша. И ее правительство — резко против того, чтобы толпы людей без документов гуляли по стране и неизвестно что с ними было. Ведь европейское законодательство предусматривает, что если человек — беженец, то он бежит в соседнюю (ближайшую) страну, а не пересекает 10 государств в поисках лучшей жизни.

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт.

— Что касается нового правительства, то ключевые посты там получила партия «Зеленых»: Анналена Бербок стала министром иностранных дел, а Роберт Хабек — министром экономики. Как при них будут складываться отношения между нашими странами?

— Обычно правящая коалиция в Германии состояла из двух партий, а сейчас впервые за послевоенную историю — сразу из трех партий. Причем весьма пестрых: от либеральных демократов до левых социалистов. И если последние обычно выступали за нормализацию отношений с Россией, то зеленые, напротив, были крайне агрессивны. Поэтому я пока не могу сказать, как вообще они будут согласовывать с Шольцем свою внешнюю политику. Ну и, конечно же, стоит ожидать новых нападок со стороны зеленых в адрес России, хотя и сейчас ситуация не радужная.

— Тут интересно, что «Альтернатива для Германии» — единственная сила в Бундестаге, выступающая против антироссийских санкций, но на последних выборах она потеряла голоса.

— С момента формирования нашей партии — на членов АдГ навешивали ярлыки правых радикалов и нацистов. Периодически происходят попытки запретить нас на законодательном уровне. Проправительственные СМИ пишут про АдГ «черные» статьи. Это, конечно, дает плоды: люди боятся поддерживать нашу партию. В Германии даже по опросам общественного мнения наблюдается тенденция: граждане опасаются открыто выражать своё мнение. Демократия в стране постепенно подвергается эрозии.

— Но вы же представлены в парламенте. Чем не демократия?

— В Бундестаге любая инициатива, даже если она очевидно хорошая, но исходит от нас, — единогласно блокируется. А потом другая партия выступит с аналогичной инициативой — и ее принимают. Наконец, существуют «Списки смерти»: левые радикалы публикуют в Сети имена и адреса политиков от АдГ. И тех атакуют, избивают на улицах. Даже наши предвыборные мероприятия подвергаются постоянным нападениям — это уже в порядке вещей.