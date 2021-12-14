Путин поручил удвоить новогодние надбавки врачам

Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Вот, о чем на нем говорили:

КОРОНАВИРУС

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России у 15 человек обнаружен новый штамм коронавируса омикрон. Все сейчас находятся на карантине.

Путин поручил правительству позаботиться о врачах, которые будут работать с ковидными больными в новогодние праздники.

- В 2021 году на праздничные дни были обеспечены выплаты спецнадбавок в двойном размере. Прошу правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое, - заявил президент.

Министр финансов Антон Силуанов в ответ заявил, что на это понадобится 8 млрд. рублей, такие деньги в бюджете есть.

Под конец обсуждения пандемии вспомнили про снятый законопроект о QR-кодах в общественном транспорте. Министр транспорта Савельев пообещал законопроект доработать, но от самой идеи он не отказался.

- Под Новый год вводить ограничения подобного рода - достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей, - прокомментировал Путин.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЕВРОПРОТОКОЛ

Министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал о новых электронных сервисах для автомобилистов. Уже можно сделать себе цифровую версию СТС, чтобы показывать ее гаишнику вместо бумажной. На подходе и цифровая версия прав и европротокола.

- Как вы сказали: уплата штрафов популярная услуга? – уточнил президент слова Шадаева о том, что через интернет автомобилисты оплатили 46 млн. штрафов на 25 млрд. рублей.

- Популярный сервис, да… - подтвердил министр.

- Вы конечно погорячились. Есть двойной смысл. Популярным сервисом назвать уплату штрафов можно с большой натяжкой. Если понимать дословно… - пошутил Путин.

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Госпрограмма очистки воздуха в крупных городах идет неравномерно. Вицепремьер Виктория Абрамченко сообщила, что в Новокузнецке количество вредных выбросов уменьшилось на 25%. А вот в Норильске не поменялось вообще ничего.

- Норникель, Русал, Интер РАО, Магнитогорский металлургический комбинат только к 2024 году обещают завершить модернизацию, - доложила Абрамченко, добавив, что пока у бизнеса мало стимулов для выполнения экологических задач.

Если у завода нет планов по уменьшению выбросов, его оштрафуют на 100 тысяч рублей. Повторно – на 500 тысяч рублей.

- Неэффективно, - заключила вице-премьер.

- Здесь возможны всякие меры, которые достаточно мотивируют бизнес включиться в программу. Могут быть не только штрафы. Трудно сделать мотивирующие штрафы – вряд ли вы установите сотни миллионов долларов за нарушения. Я не говорю, что надо принимать драконовские меры. Но есть ограничения на выплату дивидендов, оборотные штрафы – надо подумать. Жесткие вещи, но если коллеги будут знать, то не будет желания обходить принимаемые решения, - прокомментировал Путин.

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