Американский журнал: "Русские войска дойдут до Днепра за 3 дня". Почему не за 3 часа? Обидно

Эксперты из США продолжают пугать мир вторжением Москвы на Украину. Теперь они подсчитали время спецоперации. Фото: Иван МАКЕЕВ

У некоторых американских журналистов и разномастных экспертов появилась новая забава - игра в войнушку России против Украины. Особенно популярной она стала сейчас, когда западные политики денно и нощно стращают Киев и мир скорым вторжением российских войск. В эту игру пришлось включиться и Генштабу Украины, который на полном серьезе назначил это вторжение на последнюю десятидневку января. Ну и что же прогнозируют "Нострадамусы" США?

Вот, например, американский журнал The National Interest пророчит: Россия в случае вторжения на Украину дойдет до Днепра за 3-4 дня!

Москва могла бы (что-что? так это теоретически? тогда и инопланетяне могли бы высадиться на Землю!) направить более 200 тысяч солдат на тысячекилометровом участке границы с Украиной. И далее: "Наземные маневренные силы будут действовать совместно с плотно организованными элементами разведки, связанными с мощными ударными формированиями... А защищать российские соединения от воздушных и ракетных атак Украины будет интегрированная противовоздушная оборона из систем С-400 и С-500".

Вот таких "экспертов" давно называют "диванными стратегами". И дело тут не только в глупости, которой занимаются эти (зачастую совершенно гражданские) люди. Вопрос гораздо серьезней. Вот такие "прогнозы" - часть провокационной пропаганды, суть которой - еще сильнее припугнуть мир "агрессивностью" России, нагнести военный психоз, а заодно - создавать фон для расширения НАТО и переброски войск США в Европу. Вот кашевары информационных войн и выколупывают из носа различные сценарии битв в степях Украины.

А теперь задайтесь вопросом: если Россию каждый день обкладывают санкциями, если Вашингтон грозит Москве "наказать" в случае вторжения ее армии на Украину, - какой смысл Кремлю вызывать на себя новый политический, экономический и военный "огонь"? Тем более, что и Кремль, и МИД России уже сто раз заверили мир: никакого вторжения не будет, а кризис на Донбассе надо разрешать только мирными, политическими способами.

После переговоров Путина с Байденом вроде только стала остывать температура провокационной пропаганды, появились ростки надежды на позитивные перемены, - но вот противникам такого поворота явно неймется раздуть новый психоз. Они уже видят российские танки на берегах Днепра.

Не хочется серьезно "клевать" на эту провокационную туфту, но оскорбленная душа моя просит сказать: зачем вы так унижаете Российскую армию, отводя ей аж 3 дня на прорыв к великой реке? Для этого (если потребуется) нашим воздушно-десантным дивизиям надо всего 3 часа! Но ни у Минобороны России, ни у Генштаба таких планов нет. Они есть лишь в воспаленных маразмом мозгах тех, кто мечтает стравить Россию и Украину. Адрес этих провокаторов известен - США, журнал The National Interest.