Елене Яковлевой сделали силиконовые накладки на лицо: "Смотреть на себя не хотелось"

Елена Яковлева - актриса разноплановая. Иной раз ей приходится гримироваться по несколько часов

Елена Яковлева - одна из самых востребованных российских актрис. Она примеряет на себе различные образы. Ради заветной роли знаменитость готова терпеть многочасовые приготовления, худеть или набирать вес.

Елена Яковлева - актриса разноплановая. Иной раз ей приходится гримироваться по несколько часов. И все для того, чтобы ее героиня выглядела правдоподобно. Так, для одной из картин, в которой знаменитость исполнила роль Бабы Яги, ей на лицо накладывали специальные накладки.

"Грим по-прежнему очень тяжелый, на него уходило пять часов. Быстрее было бы приклеивать какую-то заранее изготовленную маску, но тогда пострадала бы мимика. Хотелось, чтобы у героини лицо оставалось более-менее живым. Поэтому грим делался из кусочков силиконовой ткани", - цитируют ее 7 Дней.

Такой грим весит полтора килограмма. "Ближе к финалу съемок смотреть на себя в этом гриме уже не хотелось. Я только и мечтала содрать персонажа со своего лица. Носила грим и в страшной жаре, и на холоде, и даже в безвоздушном пространстве в нем летала", - смеется актриса.

Раскрыла она и свой секрет неувядающей красоты. "Аптечной мазью от геморроя хорошо мазать под глазами - уходят отеки и темные круги. Это прелесть вообще. И что немаловажно, копейки стоит. Конечно, может кому-то не подойти, вызвать аллергию. Просто наша кожа привыкла к обычным кремам и не реагирует на них. Зато с огромной благодарностью воспринимает витамин Е. Если его наносить на ресницы и брови, их состояние улучшается", - отмечает артистка.

Для похудения она утром пьет специальный напиток. "Два перетертых лимона на полтора литра кипяченой воды. Пьешь натощак и худеешь", - резюмировала Елена Алексеевна.