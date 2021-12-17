Советник президента России: Мы только защищаем Александра Сокурова

Председатель СПЧ Валерий Фадеев в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Валерий Александрович, сегодня с утра в топе новостей продолжение истории с Сокуровым. Он утверждает, что писал лично Фадееву, в ЕСПЧ, а это стало достоянием журналистов. Как это вообще получилось?

- Ну, это не совсем личное письмо, это внутренняя переписка членов Совета. У нас есть специальный инструмент, чат, где мы обмениваемся сообщениями, мнениями и так далее. Вот туда Александр Николаевич отправил письмо.

- То есть, там много народу на самом деле?

- Много, конечно. Все члены Совета читают, естественно, эту переписку.

- И еще он там просит прощения, я так понял, что не прав и тому подобное. А еще он там, я извиняюсь, вроде и про вас высказывается: дескать, Фадееву попало. (За выраженную позицию.)

- Нет, не попало. Это преувеличение. Неделю назад был серьезный, очень долгий разговор с президентом. Никому ничего не попало, Александр Николаевич преувеличивает.

Песков прокомментировал (пресс-секретарь Президента России. - А.Г.), и Сокуров предъявляет претензии Дмитрию Пескову, что он жестко высказался относительно выступления самого Александра Николаевича. Но это было мнение Пескова. И здесь не надо строить каких-то конструкций административно-бюрократических.

Режиссер Александр Сокуров. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Неделю назад был свободный обмен мнениями, звучали предложения президенту со стороны членов Совета. Александр Николаевич выступил так, что, мягко говоря, по некоторым его тезисам есть разные мнения. Но считать, что кто-то будет наказан за высказывания, неправильно.

- Тем более Фадеева не за что…

- Абсолютно. Каждый член Совета волен говорить то, что он считает нужным, на встрече с президентом.

- Дальше как будет развиваться ситуация? Вы же еще вернетесь к этому вопросу?

- Ну, сегодня заседание Совета. Не знаю, получится обсуждение какое-то содержательное этой проблемы или нет. Я пока не могу дать прогноз. Увидим.

- Александр Николаевич тоже будет участвовать?

- Надеюсь. Это не очное заседание, это - видеоконференция.

- Ну, что, я надеюсь, что все точки все-таки будут над «I» расставлены... Никто там Сокурову не угрожает.

- Ну, надо детали выяснить у Александра Николаевича, если эти детали есть.

- Главное, что вы Александра Николаевича не обидите.

- Нет, ни в коем случае. Я вчера с ним разговаривал и пытался его успокоить.

- Тем более вы – Совет по правам человека. Спасибо вам огромное.

- Спасибо. До свидания.

- Удачи.