Просит прощения и смотрит волком: Раскаянию Ильназа Галявиева, устроившего в казанской школе массовый расстрел, не поверили

Ильназ Галявиев в суде: "Раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших". Фото: Егор Алеев/ТАСС

В соцсетях сегодня активно обсуждают видео, снятое журналистами «Реального времени». В коротком интервью, снятом в зал суда, убивший 9 человек Ильназ Галявиев говорит о раскаянии и просит прощения у родственников взрослых и детей, которых он хладнокровно расстрелял 11 мая в казанской гимназии № 175.

«Да вы на глаза его посмотрите! Ничего он не раскаялся! Слова ради слов», «Ну-ну, конечно, извиняется», - написали многие пользователи, которых слова Галявиева не то, чтобы не тронули, а даже разозлили. «Эти слова ничего не стоят», «Видать, на смягчение приговора надеется», «Не раскаивается он. Смотрит как затравленный, но всё тот же зверь», - разошлись другие.

Люди в основной своей массе не хотят слушать никаких слов покаяния, а требуют для Галявиева самого сурового наказания.

- Вы совершили нападение на гимназию. Вы были один? – спрашивает на видео, разлетевшемся по соцсетям, журналист.

- Да, я один совершил, никто меня не подстрекал, ни в какой секте я не состоял, я делал все сам, - отвечает Ильназ из-за решетки. На лице его маска, на голове капюшон. Но в глазах читается гордость.

Перед тем как отправиться убивать, Галявиев сфотографировал себя в таком виде и опубликовал некий "манифест".

- Признаете вину по всем четырем статьям обвинения? (Напомним, что Галявиеву инкриминируют «убийство», «покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном общеопасным способом», «изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства» и «умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества» - Ред).

- Да, – коротко и безэмоционально.

- Готовы что-то сказать родным выживших, погибших?

В ответ на это вопрос подсудимый опускает глаза. Но нет в них сожаления, только желание поскорее отделаться от навязчивой интервьюерши.

- Раскаиваетесь? – с надеждой в голосе подталкивает журналист.

- Конечно, раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших, - отвечает Галявиев и пристально смотрит на даму, задающую ему неудобные вопросы. Смотрит волком, по-другому и не скажешь.

- Вы прощения можете попросите? – почти выпрашивает девушка за кадром

- Прошу прощения, извините меня за то, что я сделал, - говорит дежурно и медленно Ильназ, но искреннего раскаяния в этих словах почему-то не слышно. Даже, если парень, объявивший себя Богом, и пожалел о содеянном, ничего в нем этого не выдает. Он спокоен, немногословен и уравновешен. Даром, что еще недавно он, брызжа слюной, кричал о голосах, звучавших в голове и всепоглощающей ненависти. Напомним, что все это фортели не помешали экспертам признать его вменяемым. Как в момент массового расстрела, так и вообще.

- В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. В ближайшее время начнется процедура ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших и их законных представителей, а затем обвиняемого и его адвоката, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Теперь, как пишет «КП-Казань» Ильназу Галявиеву, по чьему делу признано потерпевшими 600 человек, грозит пожизненное заключение. Это основную массу пользователей Сети, следящих за ходом расследования дела Галявиева, успокоило. Поскольку перспективу отсидеться в психиатрической больнице, которая еще недавно светила ему, как «слетевшему с катушек», народ в большинстве своем считал слишком мягким наказанием. Теперь вопрос о принудительном лечении снят. Обвиняемый, родственники погибших, потерпевшие, а сними и вся общественность ждет окончательного приговора. Он, по информации «КП»-Казань», скорее всего будет вынесет не очень скоро.

- Если в декабре дело отправится в суд, можно считать, что следственные действия выполнены формально, - сказал «КП»-Казань» адвокат Галявиева Алексей Васильев.

Общество ждет и требует привлечь Галявиева по всей строгости. Правда, каждый понимает ее по-своему: одни ратуют за смертную казнь, другие, наоборот, уверены, что она была бы для человека, забравшего столько жизней, избавлением от страданий.

«Через полгода в тюрьме год начнёт понимать, что он сделал, когда будет наблюдать смерти других. Когда будет видеть, что сидельцы освобождаются, а ему ещё куковать очень и очень долго», «Сиди сгнивай в тюрьме», - пишут в сетях. «Вышку ему», «Выдать его родителям погибших», - изощряются друге. Есть и такие, кто жалеет Галявиева. Но их единицы.

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