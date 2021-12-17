Ни в чем Галявиев не раскаивается

Отвечать придется на полную катушку

Честно говоря, меня даже не удивляют, а злят заголовки, типа «Казанский стрелок раскаялся и попросил прощения». Ну во-первых, никакой он не стрелок, а убийца, душегуб, упырь и отморозок. Только так можно называть существо, пришедшее в гимназию расстреливать безоружных детей. Слово «стрелок» придает ему героический ореол, даже несколько мученический, чего Галявиев, конечно, совершенно не заслуживает.

А во-вторых… Ну вы посмотрите на это видео. Заголовки такого типа предполагают, что человек сам в эмоциональном порыве со слезами на глазах валяется в ногах матерей, потерявших самое дорогое. И буквально вымаливает прощение. А здесь что?

- Раскаиваетесь? – тащат из него пассатижами.

- Конечно, раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших, - равнодушно отвечает Галявиев, не отводя взгляд.

- Вы прощения может попросите?

- Прошу прощения, извините меня за то, что я сделал, - все тот же безэмоциональный тон, в котором нет даже намека на искренность.

А дальше – что-то невнятное о своем психологическом состоянии. «В институте Сербского мне поставили диагноз пароноидная шизофрения», - говорит он. И тут становится ясно, на что отморозок рассчитывал. Полежит в больничке, поглотает таблеток, и через год-другой выйдет на свободу. Как тот парень, что расстрелял в московской школе милиционера. А там, поди, интервью, ток-шоу, свет софитов…

Но облом. Повторная экспертиза, проведенная врачами психиатрической больницы №6 Санкт-Петербурга, где Галявиев находился на обследовании до 13 октября, показала, что в тот день он прекрасно осознавал, что делает. Питерские эксперты-психиатры признали его вменяемым. А так хотелось «соскочить по дурке». И вот перед перспективой пожизненного срока больше всего он думает не о раскаянии и прощении, а о том, что не удалось выдать себя за психа. И отвечать придется на полную катушку.

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