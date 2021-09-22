Лариса Долина угодила в скандал на премии

С певицы прямо на светском рауте сняли жемчуга и бриллианты на миллионы рублей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лариса Долина вновь на первых полосах скандальной хроники. На этот раз знаменитая певица оказалась в центре внимания после выхода в свет в украшениях на четыре миллиона рублей. Их со звезды эстрады в прямом смысле сняли прямо на вечеринке.

Лариса Долина на днях посетила одну из модных премий. Певица появилась перед публикой в стильном черном платье. Изюминкой гламурного образа поп-дивы стали роскошные украшения, среди которых особенно выделялось колье с жемчугом и бриллиантами.

Получив заслуженную награду, кумир миллионов поспешила к выходу, где и разыгралась настоящая драма. Ларису Александровну прилюдно унизили, ппопросив снять и вернуть украшения. 66-летняя Долина была неприятно шокирована.

"Когда мы готовили платье для Ларисы Александровны, на нас вышел известный ювелирный дом, который участвовал в премии, и предложил дополнить образ своими украшениями. О том, что после премии украшения нужно будет вернуть, ее никто не предупредил. Если бы представители бренда изначально вышли с «бартерным» предложением, то это были бы другие условия. С какого перепугу они решили, что Долина будет их рекламировать бесплатно?", - возмутился дизайнер Джемал Махмудов, который готовил лук для певицы на премию.

По словам мужчины, Долина - звезда мирового уровня. "С ней поступили весьма некрасиво", - цитирует его Super.ru.

В свою очередь, представители бренда подчеркнули, что ожерелье стоимостью в четыре миллиона рублей, которое было на артистке, слишком дорогое. Потому охрана и подошла к певице.