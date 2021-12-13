Дочь Григория Лепса выступила с заявлением после известия о разводе родителей

Наследница артиста призналась, что папа поначалу не поддерживал ее увлечение музыкой, но в итоге вынужден был смириться Фото: Михаил ФРОЛОВ

Григорий Лепс в настоящее время находится в стадии развода со второй женой Анной Шаплыковой. Супруги прожили вместе более 20 лет, родили троих детей. На днях средняя дочь артиста Ева сделала признание.

Ева Лепс рассказала о своих отношениях со знаменитым отцом Григорием Лепсом. Девушка является студенткой МГИМО, учится на факультете международной журналистики. "Я поступила на платное. У меня не хватило баллов. У меня платежеспособная семья... Папа вообще моей учебой не интересовался. Я пришла домой, сказала, что поступила и 1 сентября иду в университет", - сообщила Ева.

Кроме того, она занимается музыкой. Наследница артиста призналась, что папа поначалу не поддерживал ее увлечение музыкой, но в итоге вынужден был смириться. "Я хочу связать свою жизнь с музыкой... Папа не хотел пускать меня на сцену. Он очень упрямился", - рассказала наследница Лепса в программе "Звезды сошлись" на НТВ.

Сейчас она совмещает учебу с занятиями вокалом и танцами, а свободное время проводит с друзьями. Девушка обожает веселиться на вечеринках. В клубы ее сопровождают охранник и водитель.

Дочь Лепса похвасталась, что недавно папа купил ей новую машину. "У меня нет комендантского часа. Если я куда-то иду с друзьями - в клуб или на тусовку, то хожу с охранником. Один раз отец попросил меня прийти домой в три часа. Я пришла, наверное, в шесть. Мама постоянно ночью не переживает, она ложится. Отец сидит на кухне, ждет. Я просто прихожу домой, он такой: «Пошли спать»", - поделилась она.

Что касается мамы Евы, то в настоящее время Анна Шаплыкова, похоже, отстранилась от обсуждения семейного скандала. Как только в блоге посыпались сочувственные сообщения от поклонников и предположения о том, что у Лепса роман с Юлией Барановской, женщина закрыла комментарии и продолжила наслаждаться отдыхом в Италии.

Первое заседание по поводу развода певца пройдет 20 декабря. Пока не известно, будет ли озвучена в суде версия о неверности артиста. Сейчас сплетники вовсю муссируют слухи о том, что якобы певцa застукали с бывшей возлюбленной Андрея Аршавина.

Напомним, Григорий Лепс познакомился с Анной Шаплыковой в 2000 году в ночном клубе, где день рождения мужа праздновала Лайма Вайкуле. На вечеринке артист заприметил 29-летнюю блондинку, которая была на подтанцовке у звезд. Свадьбу влюбленные сыграли в 2003 году, когда первой общей дочери исполнился один год.