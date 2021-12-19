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Политика19 декабря 2021 17:05

«Страшный сон» автомобилиста прекратится с нового года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал отменить обязательный техосмотр до праздников
Дина КАРПИЦКАЯ
Дина КАРПИЦКАЯ
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Закон об отмене обязательного техосмотра примут до конца года,

Закон об отмене обязательного техосмотра примут до конца года,

Фото: Иван МАКЕЕВ

Так называемый техосмотр давно уже носит, скорее, формальный характер. А диагностические карты - предмет коррупционных схем недобросовестных страховых агентов и прочих мошенников. Разговоры о том, что эту процедуру надо отменить, начались в Госдуме еще осенью. А в ноябре законопроект, оставляющий эту обязанность только за такси, автобусами и прочими «рабочими лошадками», был принят в первом чтении.

Тут же в народе пошли кривотолки и пересуды - надо получать диагностическую карту на будущий год или уже нет? Ясность внес спикер Госдумы Вячеслав Володин. В воскресенье он написал у себя в Telegram: «Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты — не должны».

Все заключения по законопроекту уже получены. В понедельник он будет рассмотрен на Совете Думы. Во вторник пройдет второе чтение. Третье назначено на среду, 22 декабря.

- Важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца года, чтобы нормы заработали в 2022 году. Это решение коснётся около 50 миллионов транспортных средств, а значит, сделает жизнь проще для их владельцев, - заключил парламентарий.

Если все пойдет по плану, то прохождение обязательного техосмотра для владельцев личных авто отменят уже с 1-го января 2022 года. Хотя сама процедура останется и любой автомобилист сможет пройти его по своему желанию.

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