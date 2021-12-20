Проект KP.RU получил почётную экологическую награду

Проект сайта «Комсомольской правды» получил «Национальную экологическую премию имени В.И. Вернадского». Наш видеопроект «Начни с себя» стал победителем в номинации «Вклад СМИ в устойчивое развитие».

Лауреатов почётной экологической премии объявили в Санкт-Петербурге 20 декабря.

- Мы всей командой убедились в том, что слоган нашего проекта «Начни с себя - остальные подтянутся» - работает! Вдохновившись примером героев видеороликов, съёмочная группа стала делать маленькие, но такие нужные и важные шаги в сторону поддержки экологии. Речь, например, об элементарном сокращении использования бумаги в рабочих коммуникациях и о правильной утилизации батареек. Вроде бы мелочи, но мы точно знаем, что и они имеют значение, - сказала на церемонии награждения главный редактор видеопродакшна KP.RU Александра Лябина.

В этом году на конкурс поступил 281 проект из 68 регионов России. Из них отметили и наградили 24 проекта.

КСТАТИ

Для проекта «Начни с себя» - это уже третья профессиональная награда. Ранее проект получил международную премию Eventiada IPRA GWA и стал лауреатом конкурса «Digital Communications AWARDS- 2021»

«Начни с себя» - совместный проект «Комсомольской правды» и Института развития Интернета (ИРИ). Он рассказывает истории 10 эковолонтёров из разных городов России. Видео проекта собрало более 3,6 млн просмотров в соцсетях.