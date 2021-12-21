«Что американцу хорошо, то русскому...»: Почему на нашей Рублевке провалилась американская идея массово строить под дворцами бункеры на случай ядерной войны

Если верить всезнающему интернету, наши олигархи массово заказывают персональные бункеры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Время от времени рунет раздирают такие новости: «Российские олигархи стали массово строить в своих резиденциях укрепленные бункеры на случай ядерных ударов!»

Мода, конечно, пришла из США. Тамошние «трудящиеся» начали копать эти самые бункеры еще в начале 1960-х, в разгар Карибского кризиса. Тогда, напомним, советские ядерные ракеты были размещены на Кубе. Это означало, что в случае чего смертоносные заряды могут за несколько минут долететь на территории Штатов. (Это, напомним, была ответная мера, ранее американцы разметили свои ракеты в Турции - под ударом оказалась европейская часть СССР). «Красную угрозу» воспринимали очень серьезно. А потому некоторая часть населения стала «окапываться», строить под своими домами укрепленные подвалы с запасами еды. Собственно, и дальше, в течение десятилетий холодной войны, число частных бункеров только продолжало расти.

Подземное убежище Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

С одной стороны, американцы над этой паранойей и сами посмеиваются. В 1990-х, например, сняли популярную комедию («Взрыв из прошлого»), как семейная пара, решив, что ядерная война началась, спряталась в бункер, а спустя 35 лет их родившийся под землей сын решается наконец выбраться наружу и оказывается в мире, где на самом деле никаких ядерных ударов не было…

Строители буквально падают от напряжения - не успевают сдать один объект, как уже надо бежать на другой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это с одной стороны. А с другой - все по-прежнему очень серьезно. Эксперты оценивают число американцев, которые на всякий случая делают убежища и схроны, в совершенно жуткие цифры от 5 до 20 млн человек (таких называют «преппер», в переводе с английского - «подготовленный»). А еще за эти годы бункеростроительство вышло на промышленный уровень. Если раньше каждый строил подземные антиядерные убежища для себя сам, то теперь множество компаний предлагают уже готовые решения. Бетонная коробка, рассчитанная на 10 человек, стоит от 35 тысяч долларов (2,5 млн рублей по нынешнему курсу).

А теперь вот выяснилось, что и обеспеченные россияне не отстают. Если верить всезнающему интернету, наши олигархи массово заказывают персональные бункеры. Строители буквально падают от напряжения - не успевают сдать один объект, как уже надо бежать на другой.

В подмосковном коттеджном поселке, в каких-то 8 километрах от МКАД, под домом спрятали частное бомбоубежище! Фото: Михаил ФРОЛОВ

НА ЗЕМЛЯХ БЫВШИХ ВОЕННЫХ ЧАСТЕЙ

В поисковиках можно отыскать до полудюжины российских компаний, которые предлагают свои услуги по строительству бункеров и подземных укреплений.

- Люди приходят и говорят: хочу обезопасить свою семью, - рассказывает в интервью «КП» владелец компании «БункерДелюкс» Артур Толасов. - Чтобы в бункере могли спрятаться от опасности четыре человека и автономно там жить в течение как минимум месяца.

Мы пытались напроситься с фотографом на один из таких объектов.

- Это невозможно, - отрезал Толасов. - Наши клиенты не хотят светить ни свои дома, ни даже населенные пункты, где находятся бункеры.

- Да нам хотя бы своими глазами увидеть, как оборудованы эти убежища.

- Нет, все равно нельзя.

- А хотя бы фото можете предоставить?

- Нет. Только рассказать что-нибудь о наших бункерах могу. Но тоже не сейчас. Я очень занят. Перезвоните в понедельник. Или позже.

Примерно то же самое нам ответили еще в нескольких «бункерных» фирмах. Мол, объяснить на словах можем, а показать ничего не покажем.

А нас больше всего в новостях зацепило слово «массово». Получается, что на той же Рублевке (а точнее, под ней) сейчас должна кипеть стройка века. И домов таких, с подземными укреплениями, должно быть уже много. И на рынке они должны разлетаться как горячие пирожки, раз такой ажиотаж.

Схема подземного убежища Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Начинаю обзванивать все крупнейшие агентства недвижимости. В «ИНКОМ-Недвижимость» вообще не смогли найти ни одной продажи домов с бомбоубежищами. В компании «Миэль» кое-что вспомнили, но наш вопрос вызвал у экспертов, скорее, недоумение.

- Насколько я знаю, дома вот именно специально с бункером не строят, - рассказала председатель совета директоров сети офисов недвижимости МИЭЛЬ Марина Толстик. - Возможно, вы имеете в виду просто цокольные этажи? Там нередко обустраивают бани, сауны, домашние кинотеатры. Иногда тир. Если мы говорим о бункере, как о некоем остатке советского военного прошлого, то, как правило, он расположен не в самом доме, а отдельно. Они остались на территориях, ранее принадлежавших военным частям. Такие объекты были у нас в продаже, вместе с участком и домом, но на самом бункере внимание вообще никак не акцентировалось. Более того, подобные объекты продать довольно сложно в силу их специфики.

Укрепленный железобетоном подвал находился на глубине двух метров под шикарным двухэтажным особняком с пятью спальнями и восьмью санузлами (760 «квадратов»), на участке в 22 сотки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ХОТЕЛ ТАМ ПРЯТАТЬСЯ С СЕМЬЕЙ»

В 2018 году, помню, нам с фотографом Михаилом Фроловым удалось попасть в один «новорусский» особняк с самым настоящим бункером. И тогда он казался сенсацией. В подмосковном коттеджном поселке, в каких-то 8 километрах от МКАД, под домом спрятали частное бомбоубежище!

Укрепленный железобетоном подвал находился на глубине двух метров под шикарным двухэтажным особняком с пятью спальнями и восьмью санузлами (760 «квадратов»), на участке в 22 сотки. В бункере с дверью из армированной стали - тоже несколько комнат, кухня, душ, два туалета, система вентиляции и шестиступенчатая система очистки воды.

Провожатые рассказывали, что бункер под домом построил владелец одной крупной строительной фирмы - для своей семьи. Планировал, что в случае чего будет там с женой и детьми прятаться. Но потом передумал и решил от дома с бомбоубежищем избавиться.

Три года назад, за дом (и бункер в придачу) просили 88 млн рублей - $1,4 млн по курсу того года. Продали тогда особняк или нет, неизвестно. Но сейчас ни на одном из крупнейших сайтов объявлений действительно нет вариантов по домам с бункерами…

В бункере с дверью из армированной стали - тоже несколько комнат, кухня, душ, два туалета, система вентиляции и шестиступенчатая система очистки воды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СКОЛЬКО БУНКЕРОВ СТРОЯТ В РОССИИ

Старейшей российской компанией, которая строит по индивидуальным заказам подземные укрепления, считается «Спецгеопроект». Звоню ее гендиректору Даниле Андрееву.

- Вы знаете, а мы этим уже не занимаемся. Скажем так, компания развивается, мы нашли более востребованные направления бизнеса…

По словам Андреева, он загорелся идеей строительства бункеров как раз побывав в США.

- Познакомился там с коллегами, которые делали на заказ подобные подземные укрепления, заинтересовался. В 2008 году мы открыли компанию. Тогда этим вообще никто в России не интересовался. А когда журналисты начали писать про наши бункеры, многие строительные компании решили: а чего бы нам тоже этим не заняться? Они просто давали рекламу в надежде, что сейчас придет много заказчиков и они заработают на этом деньги.

- По вашим оценкам, сколько в России каждый год строят новых частных бомбоубежищ?

- Я знаю точно - когда мы работали, строилось от 5 до 10 бункеров в год по всей России. И все это строили мы, потому что богатые люди всегда верифицируют подрядчика, а о нас в свое время писал Forbes. Если честно, за все время лично я знаю только один бункер, построенный другой компанией.

- Говоря об этих бункерах вы что имеете в виду? Бетонные подвалы?

- Я говорю об объектах, полноценно построенных по всем правилам гражданской обороны.

Провожатые рассказывали, что бункер под домом построил владелец одной крупной строительной фирмы - для своей семьи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБ ВЫДЕРЖАЛ УДАРНУЮ ВОЛНУ»

Я тут вспомнил свой недавний поход в знаменитый «Бункер Сталина» на Таганке. Его как раз начали строить в 1945 году, когда американцы сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Этот засекреченный на много лет военный объект должен был стать запасным командным пунктом. Вождю народов там даже комнатку приготовили.

Те, кто бывал в этом музее (теперь это Музей холодной войны), не дадут соврать: первое впечатление от масштабов этого укрепления - его глубина.

Чтобы попасть в бункер, нужно спуститься по двухмаршевой лестнице на 18 (!) этажей вниз. Это больше 300 ступенек и 67 метров ниже уровня московских улиц.

И экскурсовод охотно объяснял, почему «Бункер 42» рассекретили.

- Потому что с точки зрения современного оружия и мощности современных ядерных ракет он уже вряд ли сможет защитить, если окажется в эпицентре удара…

То есть, 67 метров вниз, в несколько слоев залитое железобетоном бомбоубежище, - и не спасет? На что, интересно, в таком случае надеются люди, которые хотят иметь бункеры на своих садово-приусадебных участках в элитных поселках?

- Глубина значения не имеет, - говорит Андреев. - Даже при ядерном взрыве. Если объект попадает в зону поражения, неважно, на какой глубине находится бункер. Задача - сделать объект, который выдержит ударную волну. Поэтому никто сильно не заглубляется - потолок бункера находится максимум на глубине двух метров от уровня земли.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Данила Андреев объясняет мне на пальцах, что из себя представляет правильный бункер.

- Обычно это подвал из железобетона особо прочных марок и с фильтровентиляцией. Самый простой вариант - берут еще советскую систему ФВА-49 (такой фильтровентиляционный агрегат может обрабатывать до 300 кубометров воздуха в час, очищая его от любых вредных элементов, - рассчитан на убежище до 60 человек, - Авт.). Плюс к ней - ЭРВ, электроручной вентилятор, который можно использовать, если нет электричества. По-хорошему нужна еще специальная камера, устройство, которое гасит ударную волну и не дает разрушить систему фильтрации воздуха. Плюс дизельный генератор киловатт на 5, который обеспечивает бесперебойное питание. И, конечно, защитно герметичные двери, очень прочные.

На российских сайтах, которые предлагают строительство бункеров, ценник на подземные укрепления начинается от 890 тысяч рублей. Стоимость монтажа и доставки увеличивает бюджет примерно вдвое. А базовая стоимость самого дорогого варианта класса «Люкс» - 7,6 млн рублей. За эти деньги строители обещают: «Такое убежище защитит от прямого попадания тяжелых снарядов всех калибров, теплового и ядерного излучения, ядерной пыли…»

Цифры Данилу Андреева удивляют.

- На данный момент только себестоимость даже самого маленького такого подвала в 30 квадратных метров, сделанного по всем правилам, - около 15 миллионов рублей. Поэтому даже представить себе не могу, какие объекты могут предлагать за 1-2 миллиона. Мне кажется, один только качественный бетон для небольшого бункера будет стоить больше. Даже если брать все самое простое и дешевое, везде ужиматься и строить своими силами, выйдет не меньше 10 миллионов. За миллион можно сделать разве что только более-менее защищенную комнату в доме с хорошей дверью - от грабителей прятаться.

Продали тогда особняк или нет, неизвестно. Но сейчас ни на одном из крупнейших сайтов объявлений действительно нет вариантов по домам с бункерами… Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЗАЩИТА ЗА 120 МИЛЛИОНОВ

- Сколько стоил самый дорогой бункер, который вам заказывали?

- Это был бункер площадью более 300 квадратных метров в Ленинградской области. Мы строили его четыре года назад. Он находится под землей, под частной резиденцией на берегу водохранилища. Там была установлена очень мощная система из четырех дренажных насосов, которая постоянно откачивала грунтовые воды. Этот бункер стоил 2 миллиона долларов. (Около 120 млн рублей по курсу 2017 года, - Авт.). Но обычно звонят другие люди: у меня дом в Балашихе, там есть подвал, я хочу сделать бункер, сколько это будет стоить? Называешь минимальную цену - 3-5 млн рублей. А клиенту это дорого. Так что на какой-то момент нам уже перестало быть это интересным, мы перестали этим заниматься.

- То есть, запрос на бункеры - это не тенденция?

- Кто бы что не рассказывал, если в квартал есть один заказ на строительство бункера, уже хорошо. Это даже не рынок, а единичные случаи. Человек где-то случайно увидел статью или телепередачу о бункерах и решил себе сделать. То есть, изначально он этого не искал и не хотел. Но у него есть деньги и он подумал, что хорошо бы иметь бункер. Кому-то это интересно для статуса - сказать друзьям, что у него есть частный бункер. У кого такие объекты могут быть? У топ-чиновников, министров. Вот человеку и хочется показать, что может себе позволить.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «ОБЪЕКТ»

- По большому счету вероятность ядерного удара даже в нашем сумасшедшем мире сведена к нулю, - продолжает Андреев. - Так что бункер - это больше защита от бактериологического оружия, какого-либо мощного стихийного бедствия или техногенной катастрофы. У нас, например, неподалеку, в Смоленской области, находится атомная электростанция. И она не сильно новая. Вот от таких вещей бункер реально поможет.

По словам эксперта, у подземного укрепления под домом есть и куда более унитарные функции.

- Это некий универсальный объект. В мирное время он может быть хранилищем для ценностей, в которое ни один грабитель не сможет попасть. Сейф в доме можно взломать, вынести, а здесь - без вариантов. В бункере можно отсидеться на случай вторжения грабителей. У нас было несколько объектов, когда бункер мы закладывали еще при строительстве дома. Делали выход прямо из спальни, которая обычно находится на втором этаже. Люк в шахту. Скрытый проход вниз. При этом в самой спальне делалась мощная дверь, которая даст владельцам дома время уйти в бункер. И оттуда ни одна банда их уже не достанет. Хоть гранатами забрасывай - выдержит. Вот эта штука реально была востребована. Потому что люди понимают, что в России бандиты или мародеры - это куда более реальный вариант, чем ядерная война.

КСТАТИ

Откуда брать питьевую воду после ядерного удара

Кстати, когда мы три года назад бродили по бункеру того особняка за 88 млн рублей, нам объясняли, как здесь устроена система подачи воды. По плану, основным ее резервуаром станет бассейн на первом этаже дома. Мол, по трубам эта водичка будет подаваться в систему фильтрации, которая очистит ее до состояния питьевой.

- Это очень глупая система, - считает Данила Андреев. - Потому что при любом заражении, пусть даже не радиоактивном, первое, что возьмет в себя все это - вода. А бассейн, пусть даже в помещении, - это открытый резервуар. Как из него можно брать воду для питья? Обычно используется куда более простая система. Такая есть на всех объектах гражданской обороны. Это большой бак, который подсоединен к водопроводу. В обычное время вода там постоянно циркулирует. Если вдруг что-то происходит, вентиль на входящих трубах сразу перекрывается и внутри бака остается чистая вода, которая была в водопроводе на момент ЧП. Соответственно, она какое-то значительное время может в этом баке храниться. Мы в свою очередь ставили клиентам электронную систему, когда с пульта или даже мобильного телефона при срабатывании датчика радиации автоматически перекрывается система подачи воды и резервуар стоит наполненным.

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