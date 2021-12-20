Светлана Хоркина в супер мини поразила внешним видом

Светлана Хоркина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На днях в Москве прошло светское мероприятие, на котором можно было увидеть сливки общества. Компанию певице Валерии, Ивану Урганту, Евгению Миронову и Иосифу Пригожину составила Светлана Хоркина. Олимпийская чемпионка к удивлению публики прекрасно поет.

Иосиф Пригожин в блоге разместил видео, показав, как его несравненная супруга в компании очаровательной Светланы Хоркиной поет знаменитый хит из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Внимание многих пользователей привлекло то, как выглядит гимнастка. Светлана предстала перед публикой в чернобурковой шапке и супер короткой юбке. Довершали модный образ красные ботильоны.

Многие были поражены стройности и красоте 42-летней мамы двоих детей. Светлана находится в прекрасной форме.

Спортсменка крайне редко рассказывает о своей личной жизни, а уж тем более о детях. Однако иногда она делает исключение. В одном из личных интервью Хоркина разоткровенничалась о старшем сыне Святославе, который появился на свет в 2005 году в Америке. Мальчик всерьез увлечен спортом, но и об учебе не забывает. "Младший Иван занимает все мое место в голове. А старшему - 16. Он уже на выданье. Думаем, куда будет поступать. Раньше сын говорил, что гуманитарий, а сейчас его интересует физика", - делилась блондинка.

Младшего наследника звезда родила в 2019 году в браке с генералом запаса Олегом Кочновым. Супруги живут душа в душу. "Меня надо понимать и прощать. Любимый помогает мне, как может. Если не может, то я ему помогаю. Мне ничего космического не надо, я очень простой человек, родилась в обычной семье", - подчеркивала гимнастка.