Певица Валерия честно рассказала о жизни с Иосифом Пригожиным Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Валерия более 16 лет назад в третий раз вышла замуж. Избранником артистки стал продюсер Иосиф Пригожин. На двоих у супругов шесть детей. Причем совсем недавно младший сын Валерии подарил звездной маме внучку Селин.

Певица Валерия честно рассказала о жизни с Иосифом Пригожиным. "Мы с мужем Овны. Считается, что людям одного знака невозможно ужиться друг с другом. Что могу сказать? Нашу пару нельзя назвать идеальной, но пробовала с не Овнами - получалось гораздо хуже. Если что, я в гороскопы не верю", - написала в блоге артистка.

В комментариях кумира засыпали вопросами. Многие поинтересовались, часто ли Валерия и Иосиф ссорятся и бьют посуду. На что вокалистка ответила отрицательно.

Напомним, певица воспитала троих детей от второго мужа Александра Шульгина. У нее есть старшая дочь Анна, которая пошла по стопам звездной мамы и строит сольную карьеру, а также сыновья Артемий и Арсений. Младший сын Арсений и его супруга Лиана подарили певице первую внучку 1 января 2021 года.

Валерия взяла на себя заботы о малютке. Невестка такой помощи рада. Не так давно семейство отдохнуло в Дубае. Валерия и Иосиф даже забирали внучку ночевать к себе в номер."Селин сегодня ночевала у родителей. Я спала 12 часов", - делилась Лиана.

Звездная свекровь и вовсе огорошила признанием: "У меня полное ощущение, что это я ее родила. Я так сопереживала, так участвовала в этом процессе. Вообще, когда в семье появляется маленький человек, это особенная радость. Я полюбила внучку до безумия еще до встречи с ней. А теперь прихожу, она мне улыбается, и это такое счастье!".