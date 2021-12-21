Откровения врачей из коронавирусной красной зоны: В реанимации антипрививочников уже нет

Санкт-Петербург. Медицинский сотрудник с пациентом в Мариинской больнице, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В начале пандемии, когда эти больницы только разворачивали, медиков сравнивали с солдатами на фронте. Мол, они вступили в бой с опасной малоизвестной инфекцией, рискуя жизнями, за то, чтобы мы могли находиться в тепле своих квартир и вести привычную жизнь. Шли недели, месяцы, волна эпидемии сменялась волной. А врачи - по прежнему на передовой. Как это, жить годами в состоянии войны? Мы попросили их рассказать о своей работе.

Среди тех, кто работает в красной зоне с первых дней, - врач-кардиолог Самарской областной клинической больницы им. Середавина Ксения Матееску.

- В первые недели и месяцы одевались в красную зону долго, нам помогали медсестры, двигаться в костюмах было неудобно и непривычно, - вспоминает Ксения. - Пациентам тоже было страшно - никто ничего не знал о новой инфекции, а тут еще врачи в костюмах химзащиты - дополнительный стресс. Приходилось успокаивать, уговаривать.

Санкт-Петербург. Медицинский работник в санитарном шлюзе в Мариинской больнице. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ксения признается - за полтора года непрерывной борьбы с пандемией медики неимоверно устали.

- Тяжело физически, тяжело эмоционально. Особенно когда делаешь все возможное и невозможное для спасения больного, но вирус все равно оказывается сильнее. Да, бывают случаи чудесного спасения, когда удается вылечить, выписать пациента с большим объемом поражения легких (60, 80 и даже 90%). Но так, увы, бывает не всегда. Тем более сейчас появились более тяжелые формы коронавируса, мы видим случаи молниеносного развития болезни.

«Страшно, что столько людей не верят в прививки»

Как говорит врач, немного полегче медикам стало лишь в последние недели - сказались последствия ковикул и введения системы QR-кодов. По статистике, которую озвучила в Госдуме вице-премьер России Татьяна Голикова, за первые две недели декабря смертность от ковида снизилась на 14%. Заболеваемость тоже потихоньку идет на убыль. Но никто в здравом уме не может пообещать, что завтра не случится очередная волна SARS-CoV-2.

- Страшно, что в нашем обществе оказалось столько антипрививочников, страшно, что люди покупают сертификаты, вдвойне страшно, что среди антиваксеров есть и медики, - говорит девушка. - Я никого не переубеждаю, устала тратить на это свои силы. Но мой личный опыт работы в красной зоне привел меня к уверенности, что победить коронавирус мы сможем только вакцинацией. Среди тех, кто лечится в ковидном госпитале и тем более попадает в реанимацию, антиваксеров уже нет. Наоборот, я каждый день слышу от пациентов - мол, не хотел прививаться, откладывал, а сейчас об этом жалею. «Знал бы, как это тяжело и страшно - болеть ковидом, задыхаться от нехватки кислорода, бегом бы вакцинироваться побежал». Да, получить иммунитет можно двумя способами - или привиться, или переболеть. Но при вакцинации ты не получишь «в нагрузку» фиброз и легочную недостаточность.

А ведь еще нужно помнить о тяжелом постковидном синдроме, который нередко делает неработоспособными людей, победивших инфекцию. Достаточно сказать, что у переболевших в течение года сохраняется риск внезапной смерти! Настолько серьезно бьет по организму инфекция. Вакцинировавшись, большинства из этих опасностей можно избежать.

На пике очередной волны властям приходится переоборудовать под ковид огромные помещения, снимать медперсонал с другой работы. И временные госпитали заполняются под завязку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ксения Матееску подтверждает - привитые тоже болеют коронавирусом. Но чаще всего переносят болезнь легко.

- Среди моих пациентов, а у нас лечатся среднетяжелые и тяжелые больные, привитых не более 5%, - рассказывает медик. - Когда к нам попадает такой пациент, у нас сразу возникают вопросы, не поддельный ли сертификат. И второй вопрос: когда сделана прививка? Более чем в 50% случаев оказывается, что человек или сделал только первую дозу вакцины, или с момента второй прививки не прошло еще 10 дней - то есть иммунитет просто не успел выработаться. Я очень надеюсь, что здравый смысл в нашей стране возобладает, и мы пойдем по пути многих европейских стран, где уже привились 89 - 90% населения и благодаря этому смертность у них стремится к нулю.

У России были все шансы опередить Европу - ведь в гражданский оборот антиковидная вакцина вышла у нас ровно год назад. К осени, по прогнозам властей, было реально привить большинство взрослого населения и достичь коллективного иммунитета. Но наша надежда на традиционный «авось», который пронесет, все испортила и в этот раз.

«На переработки больше не хватает здоровья»

Почти два года врачи в инфекционных отделениях больниц работают в режиме аврала, на износ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский врач скорой помощи Андрей Иванов (имя изменено. - Ред.) оказался одним из тех, кто первым в стране заразился новой инфекцией.

- Весна 2020 года началась для меня в Боткинской больнице Петербурга в качестве пациента. Я подхватил ковид одним из первых в Петербурге и оказался среди тех, на ком испытывали различные способы лечения (в итоге признанные неэффективными). Выписавшись, вернулся к работе на скорой. Сначала нам сильно не хватало средств индивидуальной защиты (СИЗ): противочумные костюмы приходилось стирать... Сейчас полегче, но полностью проблема не ушла.

Смена врача скорой помощи начинается и заканчивается в 8 часов утра. График - сутки через трое. Сейчас Андрей перестал брать дополнительные смены, какой бы ни была обстановка в городе:

- Я уже трижды переболел ковидом, и на переработки у меня не хватает сил: порой просто сложно подняться, приходится себя заставлять, пересиливать. После смены мне требуются сутки, чтобы прийти в себя. А ведь раньше я был бодрым, активным и практически не замечал усталости!

Барнаул. Медицинский работник в госпитале, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще одной причиной, по которой Андрей решил отказаться от переработок, стало отсутствие нормальных перерывов между вызовами. Если раньше у него была возможность немного отдохнуть между выездами, то теперь сутки проходят почти без визитов на станцию: дадут, может, пару раз за смену по 20 минут перевести дух - и вперед, к следующему пациенту.

- Часто вызовы остаются от предыдущей смены, - добавляет доктор.

Во время резкого подъема заболеваемости не хватает не только бригад скорых, но и мощностей приемных отделений стационаров. Тогда перед больницами выстраиваются очереди из машин скорой помощи.

- Рекорд по времени стояния в очереди у больницы пришелся на первые месяцы пандемии: ждали по пять-шесть часов. Скорые стояли вереницей из 20 машин! Представьте, каково было пациенту, у которого температура и которому тяжело дышать? - вспоминает медик.

Причем в Петербурге ситуация с очередями и нехваткой мест была не самой тяжелой в стране.Что будет, если снова накроет новая, еще более масштабная волна?

- Сейчас коронавирус - это каждый второй вызов, - говорит врач. - Девять из десяти больных ковидом, кому требуется скорая помощь, не привиты.

Подготовка пациента с коронавирусом к исследованию ЭКГ. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Следуйте здравому смыслу»

Крымчанин Андрей Бороздин уже больше 25 лет совмещает медицину и журналистику. Когда пришла очередная волна коронавируса, не задумываясь, сократил часы работы на крупнейшей крымской радиостанции и пошел в красную зону Бахчисарайской ЦРБ (центральной районной больницы). О том, что он видит в стенах ковидного отделения, Андрей регулярно рассказывает читателям крымской «Комсомолки» в своей авторской колонке.

«Недавно меня спросили: как там, в зоне? Все, как всегда, ответил я. Люди, молодые и старые, худые и полные, лежат и стараются победить себя, болезнь. Практически все из числа непривитых пациентов, с кем я разговаривал, твердили одно: «Выйду - привьюсь! Знал бы, что так будет, привился бы уже давно!»

И я их понимаю: в декабре прошлого года я сам перенес COVID-19 с поражением легких и кислородом. Еще тогда решил для себя - как только появится вакцина, сделаю прививку непременно.

А вот пациент Бороздина, 34-летний строитель Олег, за вакциной не спешил - он же «все время на воздухе».

- Заболел внезапно, все началось с подъема температуры, затем присоединилась ковидная «классика», пропали вкус и обоняние. В какой-то момент Олег осознал, что дышать ему все сложнее, и обратился за помощью. На момент госпитализации температура тела была 38,6 градуса, сатурация, то есть насыщение крови кислородом, - 86% (при норме 97 - 100% - Ред.). В таких случаях я сразу объясняю пациентам, что нужно готовиться к тому, что ближайшие дней 10 придется провести, лежа на животе, в так называемой прон-позиции.(Считается, что такая позиция очень эффективна для лечения пневмоний. - Ред.) Причем так придется лежать круглосуточно, да еще и с кислородной маской на лице.

- Минздрав платит мне не за агитацию, - заявляет Андрей Бороздин. - Но я все-таки умоляю всех и каждого: следуйте здравому смыслу, прививайтесь! Верьте фактам, а не «экспертам» из очередей или с рынка...

Работа кабинета компьютерной томографии в госпитале для больных ковидом. Фото: Иван МАКЕЕВ

ЗАЦЕПИЛО

«Детские отделения - это фильм ужасов»

Доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Дмитрий ЕДЕЛЕВ в эфире Радио «КП» (97,2 FM):

- Сегодня детские отделения - это фильм ужасов. Некоторым родителям-антивакцинаторам стоило бы просто с экскурсией сходить туда, где лечат от ковида детей (а таких - 10 процентов от всех заболевших. - Ред.). - Я вам могу описать. Представьте ситуацию: грудничок, которому нет года жизни, лежит весь синенький, открывает ротик, чтобы вздохнуть, он не может, потому что у него сгорели легкие...

Шесть таких отделений находится в детском хирургическом центре в Иркутске, сейчас переориентированном на ковид! Урезана другая медицинская помощь детям-грудничкам, потому что места заняты ковидными грудничками. И главный врач больницы выходит и говорит: умирайте, пожалуйста, взрослые, те, кто не привились. Но не убивайте ваших детей! Он действительно в шоке. Представьте, пройти шесть отделений умирающих детей...

Что-то я не вижу людей, отрицающих ковид, в красных зонах. А ведь там они были бы кстати! Мы держим под ковид 190 тысяч коек по стране. И для того чтобы оказывать медицинскую помощь должного качества, нужна просто армия персонала. Представьте, что лежит человек с сатурацией (насыщением крови кислородом. - Ред.) ниже 92. Из-за нехватки кислорода он чувствует возбуждение, он дезориентирован в пространстве. Почему они мгновенно уходят? Он просто отключает кислород, потому что он не понимает, что происходит. И по-хорошему необходим медицинский работник рядом, который просто вовремя ему наденет опять кислородную маску. Если это быстро не сделать, то человек умирает. Где эти люди, не верящие в ковид? Пожалуйста, приходите к нам, будем рады, мы вам найдем место работы в госпиталях.

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