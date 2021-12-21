Танковая дивизия – не валенок под снегом: Вашингтон играет с Москвой в словесную казуистику

Салливан указал на готовность США участвовать в дипломатических усилиях по многочисленным каналам, включая двусторонние контакты, Совет Россия — НАТО и ОБСЕ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отправив в Вашингтон два проекта соглашений по безопасности, Москва ждет ответа. И первый официальный отклик уже прилетел. Об этом стало известно после понедельничного телефонного разговора помощников президентов США и России Джейка Салливана и Юрия Ушакова. И тут очень любопытно – о чем конкретно шла беседа и в каком ключе? Пресс-служба Белого дома сообщает: «Салливан указал на готовность США участвовать в дипломатических усилиях по многочисленным каналам, включая двусторонние контакты, Совет Россия — НАТО и ОБСЕ».

«Он (Салливан — прим. ВБ) ясно дал понять, что любой диалог должен быть основан на принципах взаимности, учитывать нашу обеспокоенность действиями России и проходить в полной координации с нашими европейскими союзниками и партнерами. Он также отметил, что существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации».

С одной стороны, вроде бы добрый знак – готовность США не бряцать оружием, а договариваться за дипломатическим столом, возродить «потерявший пульс» Совет Россия – НАТО и обновить затухшие контакты по линии ОБСЕ. Ну а что касается «принципов взаимности», то кто же против? Именно об этом тысячу раз говорили и Путин, и Лавров. Кстати, именно об этих принципах и говорится в российских проектах соглашений по безопасности. Предложения более чем конкретные: не проводить крупные (больше бригады) учения вблизи границ России и НАТО, не подлетать на самолетах и не подходить на кораблях к тем же кордонам на опасное расстояние, не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе. Ну и тд. И Москве тут нужны не общие слова, а четкие ответы. Вот тут и станет ясно, готовы ли США и другие страны НАТО придерживаться с Россией принципов военной взаимности.

Ну а теперь – о словах Салливана про то, что «существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации». Про эту «эскалацию» Вашингтон уже всему миру уши прожужжал. Политики и генералы на полном серьезе рассказывают о «сотнях российских танков» и о гигантской (!) то 125, то даже 175-тысячной группировке войск у украинской границы. А ведь такую армаду боевой техники и личного состава не спрячешь, как валенок в белгородских, воронежских или смоленских снегах. Тем более, что у США есть мощная космическая разведка, которая не то что танк, а детские сани и отдельного человека разглядеть может. И эта разведка уже которую неделю дурачит мир снимками российских танковых полков и дивизий, которые десятилетиями дислоцируются в той же Смоленской или Воронежской областях. За сотни километров от украинской границы.

Более того! Американцы показывали космические снимки, на которых сейчас (в декабре!!!) вокруг парков боевых машин… буйствует зелень. И вот я думаю: посадить бы сейчас в наш вертолет президента США Байдена, министра обороны США Остина (можно и президента Украины Зеленского с начальниками НАТО и ОБСЕ захватить) и часика три повозить их в небе у российско-украинской границы. Пусть посмотрят, а потом честно расскажут миру про мифические «сотни русских танков». А заодно – и про украинские танковые полки, которые при поддержке 120-тысячной сухопутной группировки изготовились к броску на израненный обстрелами Донбасс.

Может быть, лишь в таком случае заткнут рот провокаторы и брехуны в Вашингтоне, Киеве и Брюсселе. А заодно – и помощник президента США Салливан, упорно талдычащий о некоей «деэскалации». О чем речь? Может быть о том, чтобы Россия вообще убрала все свои войска из областей, граничащих с Украиной, и перебросила их на Чукотку? (Хотя и в таком случае Вашингтон наверняка завопит об «эскалации»). Ну а если совсем серьезно, то Москва вправе во время переговоров с американцами о своем проекте соглашений по безопасности потребовать от них четких критериев «эскалации и деэскалации». Иначе все претензии США будут похожи на сырой яичный белок, растекающийся по тарелке, – вилкой его не возьмешь. А переговоры погрязнут в тине бесконечной американской демагогии и лукавой словесной казуистики.

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