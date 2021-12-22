Госдума спешит отменить обязательный техосмотр до Нового года

Работа пункта технического осмотра автомобиля. Фото: Евгения ГУСЕВА

Одно из «козырных» предвыборных обещаний правящей партии депутаты торопятся исполнить до Нового 2022-го. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже пообещал принять поправки, отменяющие обязательное прохождение техосмотра (ТО) до 31 декабря. Правда народ еще не понял, уже можно радоваться или еще пока нет? И вообще, есть ли повод для ликования?

Люди в России, как заявляла блистательная Света из Иваново, стали более лучше жить. Автомобиль практически перестал быть роскошью, а превратился в средство передвижения. На сегодняшний день в нашей стране по официальным данным более 44 миллионов легковушек. Что будет дальше, не понятно, цены на авто в последний год выросли в два раза, но это другая история. Вернемся к техосмотру.

Итак, идея, о которой еще накануне выборов в Госдуму в сентябре 2021-го заявила партия «Едина Россия» - отменить прохождение обязательного ТО для всех владельцев частных авто. В первом чтении законопроект принят давно. По нему обязательный ТО остается лишь для коммерческого транспорта — такси, пассажироперевозчиков, служебных и грузовых авто. Для них ничего не меняется. А вот автовладельцы частники будут проходить ТО только в случае, если необходимы какие-то регистрационные действия (купли-продажа, дарение машины старше 4 лет, перекраска, замена двигателя или другого основного компонента). Во всех остальных случаях ничего не надо.

Напомним, что до этого, в 2019, был принят абсолютно противоположный закон, который по идее вступает в силу уже с 1 марта 2022 года — вводится штраф абсолютно для всех автомобилистов за отсутствие ТО. Причем по той задумке проходить ТО автовладельцы должны не где-нибудь, а на сертифицированных Станциях техобслуживания (СТО). Предполагалось, что бумажные диагностические карты, заменят современными электронными. То есть будет создана единая база, доступ к которой будем иметь каждый гаишник. А там - и фото авто на подъемнике, и подпись механика, и даже геолокация сервиса, где осмотр проводился. Но! Ничего не вышло. В первую очередь из-за того, что элементарно на всех таких умных СТО, требования к которым были заявлены очень жесткие, не хватает. И хотя многие бизнесмены загодя побежали брать кредиты и переоборудовать свои автомастерские под новые требования, потирая руки от будущей прибыли, на сегодняшний день таких станций на всю страну всего 5,6 тысяч. Что, конечно, ничтожно мало.

Поэтому реформу все время откладывали, откладывали. А теперь вот вообще решили отменить.

- Я лично прохожу техосмотр в дилерском центре, масло меняю и все вот это, - говорит автовладелица из Москвы Светлана К. - И вообще не понимаю, что за техосмотр, о чем все говорят? Перед оформлением ОСАГО мне страховщики всегда продают диагностическую карту. 1000 рублей и никаких проблем. Это она, что ли, техосмотр?

Девушка, оказывается, даже не в курсе, что участвует в коррупционной схеме. Но машина у нее исправна, за ее состоянием она следит без всяких указок свыше.

- Конечно, я же детей вожу. Мне важно, чтобы машина была надежная. Вопрос - почему нельзя обслуживание, которое я прохожу у дилера, приравнять к техосмотру? Там же механики квалифицированные.

Мужчины в вопросах автотранспорта более осведомлены и прагматичны. И что такое ТО знают.

- Всегда вожу с собой талончик, вдруг гаишник остановит и спросит. Нет его — штраф. Вот перед новым годом поехал на СТО пройти очередной осмотр, а мне механики говорят, что подожди, сейчас новые правила будут, Госдума, мол, все отменит. А если не отменит, то что? С 1 января на дорогу я выехать не смогу, получается?

Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал у себя в телеграмм-канале буквально следующее:

- Многих беспокоил вопрос: не придётся ли платить штрафы за езду без диагностической карты? Договорились решить эту проблему. Законопроект доработан в интересах автовладельцев. Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны.

Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков, пояснил парламентарий. Нам важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца этого года, чтобы в 2022 году новые нормы могли работать.

В официальной электронной базе законопроектов документ этот висит. Подготовили к нему и правки. Добавили в том числе следующее: «Статью 1 дополнили новым абзацем:

«За исключением случаев визуального обнаружения признаков наличия у авто технической неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения». То есть грубо говоря, автоинспектор теперь на глазок может определить исправен ваш авто или нет?

- Конечно, если поломки очевидны и колымага едет без одного колеса — тут понятно. А если стекло разбито заднее, например. Или глушитель на волоске висит, а я еду в сервис? Меня что, отправят на штрафстоянку? Оштрафуют? Не понятно, - строят догадки на интернет-форумах автовладельцы.

Кстати, никаких бурных обсуждений и споров по отмене ТО в Госдуме во время второго чтения не было. Тихо, мирно и единогласно депутаты законопроект приняли. Осталось третье чтение, намеченное на 22 декабря.