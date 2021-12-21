67-летняя Любовь Успенская разделась до нижнего белья

Любовь Успенская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Любовь Успенская давно всем все доказала. Самопровозглашенная королева шансона в свои 67 лет выглядит если не школьницей, то студенткой-старшекурсницей. Пухлые губы, пышный бюст и свеже сделанные ягодицы, о чем певица лично сообщала, не таясь. В гардеробе красавицы-пенсионерки есть и дерзкие мини, и лосины, и ботфорты и микро шорты. Не было лишь нижнего белья. Любовь Залмановна как-то откровенничала, что не носит трусики. Зато бюстгальтер она охотно демонстрирует народу, что и смогли оценить фанаты на одной из модных премий.

Любовь Успенская блистала в отеле The Ritz-Carlton Moscow. Жизнь знаменитой артистки бьет ключом. У Любови Залмановны будто бы открылось второе дыхание. При каждом новом выходе в свет она, смеем предположить, ставит перед собой цель сразить народ наповал своей красотой.

Успенская, появившись на людях в этот раз, произвела фурор - все камеры тут же оказались направлены только на нее. Для премии вокалистка выбрала впечатляющий наряд. Она отдала предпочтение комплекту из сияющего бюстгальтера и лосин. Дополнили образ звезды высокие сапоги, длинная накидка в сетку и чокер.

Успенская, судя по всему, была довольна тем, как она выглядела на мероприятии. Исполнительница шансона разместила в блоге более 20 видео своего образа с разных ракурсов.

Артистка, к слову, сейчас переживает новую волну популярности, а внешнему виду знаменитости действительно можно только позавидовать. Любовь Залмановна восхищает роскошной фигурой, пластикой и грацией. "Просто тигрица", "Какая божественная фигура, всегда в форме", "Восхищает", "Самая сексуальная", "Роза, просто ароматная роза", - льют елей поклонники.

Напомним, недавно энергичная нестареющая блондинка удивила россиян признанием. Гости вечеринки, глядя на роскошную фигуру артистки, шептались о том, как похорошела звезда. Особенно в глаза бросалась выдающаяся попа знаменитости. "А что с попой особенного вы сделали?", - интересовались ушлые репортеры у Любови Залмановны, которую ранее не раз критиковали за чрезмерное увлечение пластикой, уколами красоты и другими процедурами омоложения.

"Надул пластический хирург", - кокетливо ответила вечно юная исполнительница.

Светские хроникеры не унимались: "А планируете еще что-то менять?".

На этот вопрос певица улыбнулась и ответила: "Время покажет".