Марию Миронову заподозрили в разводе с молодым мужем

Марии Мироновой несколько лет удается скрывать от публики своего четвертого супруга Фото: Личный архив

Актриса Мария Миронова с недавних пор - еще и кондитер: несколько месяцев назад звезда открыла свою фирму по производству детского зефира "Миро Нова Свит Арт". Тогда-то и подтвердилась ее связь с молодым актером Андреем Сорокой, которого давно записывают артистке в мужья: в компании знаменитой супруги он стал генеральным директором.

Однако, совместная работа длилась недолго: на днях Сороку сменил новый руководитель. Для экспертов такие перемены - не просто формальность, а повод насторожиться: как правило, увольнение свидетельствует о разладе в семейной жизни. Так, например, было у Полины Гагариной: ее развод СМИ вычислили по увольнению Дмитрия Исхакова...

- Да, смена директора может быть следствием изменений в отношениях супругов - мы часто сталкиваемся с подобным, - рассказал kp.ru юрист Михаил Алексеев, который анализирует звездные дела в своем канале на YouTube. - Если брачные отношения прекращаются, это неизбежно ведет к смене "власти": экс-супруги, как правило, не хотят иметь дел друг с другом.

Больше всего поклонники обсуждали не 19-летнюю разницу в возрасте Мироновой с мужем, а удивительное сходство молодого супруга с сыном актрисы. Слева - сын Андрей Удалов, справа - муж Андрей Сорока. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Впрочем, увольнение может быть связано и с другими причинами, уже по части бизнеса.

- Судя по документам, у Марии Мироновой есть партнер, который, видимо, и занимается этим непрофильным для актрисы проектом - Гор Степанян владеет 55% в этом ООО. Директором супруга Марии могли поставить для юридической регистрации юрлица и контроля данного процесса. Фирму зарегистрировали, затем начали подбирать менеджмент, - объясняет юрист. - Если речь идет о производстве, тем более пищевой продукции, у директора достаточно много рисков и ответственности: от санитарных требований и рисков до субсидиарной ответственности по долгам компании. Если супруг Марии непосредственно не рулит этим бизнесом, то и нужды быть директором ему нет.

Кроме того, сладкий бизнес Мироновой мог не пойти.

- Смена руководителя также может означать подготовку к ликвидации компании, если проект, что называется, не взлетел. Для этого директором становится будущий ликвидатор. В таком случае мы можем вскоре увидеть и выход Марии из состава учредителей, - поделился Михаил Алексеев.

Однако, есть важный момент: если говорить о финансовой стороне, увольнение Андрея Сороки из фирмы жены на самом деле не грозит ему никакими потерями. По Семейному кодексу РФ, доля в проекте Марии Мироновой принадлежит ей с мужем напополам, так как компания была открыта в браке. В таких случаях, чтобы избежать проблем при разводе (тем более, если бизнес многомиллионный), юристы настоятельно советуют заключать брачный договор.

Между тем, Марии Мироновой несколько лет удается скрывать от публики своего четвертого супруга. О том, что в 2017 году звезда вышла замуж за красавца-актера Андрея Сороку, знает лишь самый близкий круг. Новый муж младше звезды на 19 лет - ей 48, ему 29. По удивительному стечению обстоятельств, Сорока не только тезка и ровесник сына актрисы Андрея Удалова, но и точная его копия: "отчим" и "пасынок" похожи, как братья-близнецы.