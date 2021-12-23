Эко-Новый год: 7 простых советов, как провести праздник в гармонии с природой

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У большинства из нас последние пару недель декабря проходят в жуткой суматохе. Работа, семья, праздничные мероприятия у детей в школах или детсадах, успеть купить подарки, нужные продукты, продумать меню на новогодний стол... В общем, времени задумываться о глобальных вещах, таких как спасение природы, нет. А зря. Шеф-редактор портала об экологии «Ekowiki.ru» Юлия Тоцкая уверена, что Новый год – та самая пора, когда нужно заботиться об окружающей среде. Расскажем как.

1. НЕ ДАРИТЬ БЕЗДЕЛУШКИ

Такого количества подарков, как на Новый год, мы, пожалуй, никогда не покупаем. Набираем всякие безделушки, упаковываем в яркие шелестящие упаковки и дарим с присказкой «От всей души!». Да ладно?! Многие подарки покупаются нами ради самих же подарков. Лишь бы что подарить, чтобы исполнить миссию дарителя. Если вам надоела такая схема, то лучше заранее спросить у человека, что ему нужно. Либо вручить сертификат на определенную сумму или просто деньги.

2. НЕ УПАКОВЫВАТЬ ПОДАРКИ

Самый лучший подарок – подарок без упаковки. И ничего страшного в этом нет. Либо это должна быть экологичная упаковка, если вы хотите помочь природе. Крафтовая бумага, которую можно использовать в быту. Или коробочки, жестяные баночки. Они, по крайней мере, не окажутся сразу на свалке как пластиковая упаковка.

3. САМОМУ СДЕЛАТЬ ЕЛКУ

Часто спорят, какая елка экологичнее – натуральная или искусственная. Тут палка о двух концах.

Живая стоит недолго, осыпается и быстро уходит на свалку, выделяя при этом большой углеродный след. А он вреден для атмосферы. Углеродный след от одной елки равен 16 кг CO2. Столько же его выделяется при производстве 150 бумажных стаканчиков.

Если все же вы ставите дом живую ель, то от мучений совести можно избавиться с помощью сервиса posadiles.ru, сделав взнос на посадку дерева.

Искусственные ели из безопасного пластика стоят дорого. Те, что в среднем продаются по 2000 рублей, не могут похвастаться качеством. Чаще всего они делаются из такого пластика, который не поддается переработке. Плюс он может вызывать аллергию.

В последние годы модно делать елки из подручных материалов. Если всерьез озадачиться этим, то может получиться стильно и красиво.

Вот вам простой пример. Эта елка на фото сделана из сосновых реек (остались после ремонта) и веревки. Кашпо - подставка из кокоса. Украшения из игрушек, сушеных долек апельсина. Шишки собрали в лесу.

В последние годы модно новогоднюю елочку изготавливать из подручных материалов. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

4. НЕ БЛЕСТЕТЬ

Многие очень любят украшать себя блестками на Новый год. Например, тенями для глаз с блестками. Не стоит забывать, что блестки – это микропластик, которого сейчас в океанах больше, чем планктона. Блестки попадают в воду, в водоемы, там их поглощают рыбы, которые в итоге оказываются на нашем столе. Так мы сами себя травим, стараясь выглядеть наряднее в новогоднюю ночь.

5. НЕ ПУСКАТЬ ФЕЙЕРВЕРКИ

Фейерверк – это тоже красиво. Но очень вредно. Во-первых, мусор, его на улицах остается с избытком. Во-вторых, стресс для домашних животных. Они очень боятся новогодних пострельбушек. В-третьих, по словам орнитологов, фейерверков смертельно боятся птицы.

6. НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ ИГРУШКИ

Новогодние игрушки желательно выбирать те, что не разбиваются – деревянные или пластиковые, которые можно перекрасить, чтобы поменять дизайн.

Что касается разбитой игрушки, то нужно посмотреть, из чего она сделана, и потом узнать у экосборщиков, принимают они такую фракцию или нет.

7. ГОТОВИТЬ С УМОМ

У многих россиян есть привычка готовить на новогодний стол так, чтобы он ломился от яств. При этом, многое не съедается и в скисшем виде отправляется на помойку. Гораздо экологичнее и практичнее было бы продумать меню так, чтобы все продукты были съедены. Иными словами, включайте голову. Так будет полезнее и вашему желудку, и окружающей среде.

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