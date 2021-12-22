Сразу четыре задержания крупных чиновников - совпадение или дана команда «фас»?

Фото: Олег ЗОЛОТО

Похоже, впору начинать вести ежедневные сводки: «Задержания чиновников». Среда 22 декабря выдалась особенно впечатляющей. С самого утра стало известно о 4 громких задержаниях:

Ректора Казанского университета Ильшата Гафурова (его подозревают связях с криминалитетом в 90-х годах и устранением одного из местных авторитетов).

Мэра Краснодара Андрея Алексеенко (обвиняют в том, что он ввел в эксплуатацию многоквартирный дом за подарок - ружье стоимостью 1,6 миллиона рублей).

Начальника ГИБДД по Магаданской области Юрия Савейкина (превышение должностных полномочий, а именно - незаконное распоряжение подчиненным - освободить от ответственности нарушителя).

Вице-спикер Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова (подозрение в создании мошеннической схемы хищения бюджетных денег, которые выделялись на закупку угля).

Мы спросили главу комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна: такие кучные задержания крупных чиновников - это случайность? Или силовикам дали команду «не стесняться»?

- Череда громких задержаний - результат работы правоохранительной система. И он внушает оптимизм. В эту компанию подозреваемых можно добавить ректора Самарского государственного экономического университета Светлану Ашмарину, ей вот только предъявили обвинение по статье «покушение на мошенничество в составе группы в особо крупном размере». В следствии полагают, что ректор и замглавы отдела по научным исследованиям и инновациям подписали фиктивные договоры с другим вузом на написание научно-исследовательских работ и таким образом увела из бюджета 3,5 миллиона рублей.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А у меня такие частые задержания чиновников вызывают скорее пессимизм. Чего только стоили недавние новости о задержаниях ректора «Шанинки» Сергея Зуева, отсутствии должного образования у бывшего замминистра просвещения Марины Раковой, которая тоже обвиняется в мошенничестве с бюджетными деньгами. Как вообще такие люди попадают на госдолжности?

- Да, когда узнаешь, что чиновник может прийти на должность без должного образования шокирует не только обычных граждан. Безусловно, надо признать пробелы в кадровых проверках, в профессиональной подготовке чиновничьего аппарата. Но надо сказать, что сегодня на всех уровнях сформированы кадровые резервы, которые предусматривают серьезный отбор и проверку кандидатов на госдолжности. Уверен, что места задержанных чиновников займут достойные люди.