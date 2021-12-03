Суд оставил под арестом экс-замглавы Минпросвещения Ракову до 6 марта 2022 Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Бывший заместитель министра просвещения России Марина Ракова останется под стражей до следующей весны по решению Тверского суда Москвы. Экс-чиновница обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

«Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу до 6 марта 2022 года», – передает ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Как писал сайт kp.ru, Марина Ракова была объявлена в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве на 50 миллионов рублей. Она не явилась на работу, не пришла на допрос и не отвечала на звонки. Женщину задержали 6 октября 2021, после чего она заявила, что не скрывалась от следствия. По словам экс-чиновницы, она сама явилась в правоохранительные органы.

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказывала, что Ракова содержится в столичном изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке в одной камере с рецидивисткой, склонной к насилию.