Литва попала под китайский паровоз

Литовцы серьезно испортили отношения с КНР после того, как открыли в Вильнюсе представительство Тайваня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До Литвы стал доходить смысл и значение устроенной ею ссоры с Китаем. Мало того, что власти КНР вычеркнули ее из таможенного реестра, и в результате торговые экспортно-импортные операции между странами стали невозможны (чего, естественно, Пекин просто не заметил, в отличие от Вильнюса), мало, что Литва перестала использоваться компаниями КНР для осуществления транзита товаров из Поднебесной в Европу, так еще, как сообщили информированные источники, Китай начал оказывать давление на крупные и остальные компании в мире, ставя вопрос ребром – или те сотрудничают с Китаем, или с Литвой.

Правительство Литвы получило все эти «прелести» после того, как открыло в Вильнюсе представительство Тайваня. И, хотя их предупреждали, ссылаясь на печальный опыт соседней Латвии, которая продержалась после подобной эквилибристики чуть ли не два года и только потом сдалась Пекину, Вильнюс предупреждения о серьезных осложнениях всерьез не воспринял. И только после ответных шагов КНР завопил от ужаса и с криком: «Спасайте, люди цивилизованные!» - кинулся в ноги ЕС. Брюссель в ответ пожал плечами, мол, он-то тут при чем, хотели угодить Вашингтону, к нему и кидайтесь за помощью. И, естественно выразил Вильнюсу солидарность и полную моральную поддержку вдогонку к сочувствию.

Между тем, ситуация из разряда «Китай предупреждает» перешла в следующую стадию - «Китай принуждает». Что получается не менее эффективно, чем российская операция 2008 года по принуждению Грузии к миру. Немецко-балтийская торговая палата направила письмо не самого радостного содержания литовскому правительству. В нем она выражает «большую озабоченность» из-за ухудшения отношений между Литвой и КНР и сообщает, что ряд немецких компаний, например, производители торфа, лазеров и автокомпонентов не могут получать комплектующие из Китая и экспортировать свою продукцию в КНР из-за китайских ограничений. А самое главное – резюмирующая часть письма, в котором немецкая торговая палата предупреждает, что если проблема отношений между Вильнюсом и Пекином не будет решена, то немецкие заводы в Литве могут быть закрыты.

До Вильнюса начало доходить, что они наделали, попытавшись угодить США. Которые, кстати, хоть и ведут необъявленную торговую и информационную войну с Китаем, на публичные оскорбительные жесты не осмеливаются. И Аста Скайсгирите-Льяушкене, советник литовского президента Гитанаса Науседа, начала осторожно прощупывать путь к отступлению. По ее словам, решение вопроса об открытии представительства Тайваня в Вильнюсе правительство принимало самостоятельно, не ставя президента в известность и не просчитав последствия.

- Детали с президентом не согласовывались. С президентом вообще не было дискуссии до того момента, как поднялся шум в общественном пространстве, - заявила госпожа советница и сообщила, каким неприятным сюрпризом для Литвы стала ответная реакция КНР. - В одностороннем порядке статус посольства Литвы понижен до офиса поверенного в делах. Создается впечатление, что такая острая реакция Китая даже не прогнозировалась. Это, конечно, было ошибочной оценкой.

Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Но ведь этого явно недостаточно. Чтобы восстановит свою торговлю с Китаем, Вильнюсу необходимо принести Пекину официальные извинения, уволить в отставку пару-тройку министров (экономики и иностранных дел, например) с записью «за несоответствие профессиональной квалификации занимаемой должности». Естественно, после того, как представительство Тайваня будет так же торжественно закрыто, как его открывали. Если необходимо, то надо будет еще пару-тройку раз сказать «Ку». Тогда Китай может и вернет отношения на прежний уровень.

Очень, знаете ли, напоминает поведение собаки, которая бросается на проходящее мимо транспортное средство с яростным лаем. И если в ситуации с велосипедистом это еще как-то страшно для седока двухколесного агрегата, то попытки укусить пролетающий мимо автомобиль чревато опасностями для самой собаки. А уж бросание под паровоз не оставляет шавке, какой бы грозной она себе ни казалась, никаких шансов.

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