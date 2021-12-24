Что на самом деле хотел сказать Путин Украине и НАТО

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец разбирает подтекст некоторых заявлений президента России на пресс-конференции Фото: REUTERS

Среди военных вопросов, по которым высказался Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря 2021 года, наиболее ярко прозвучали три.

ВОПРОС ПЕРВЫЙ - ПРО УКРАИНУ

Москва отправила в Вашингтон два проекта соглашений с США и НАТО с требованием дать письменные гарантии о дальнейшем непродвижении Североатлантического блока на восток. И на первом месте здесь имелась в виду, конечно, Украина. Та самая, которую НАТО продолжает накачивать вооружениями и осваивать как передовой плацдарм. Путин снова напомнил о том, что на территории Украины могут разместиться ракеты США, подлетное время которых к России - считанные минуты. В этом - одна из причин обозначения "красных линий", про которые уже не раз говорил Кремль. Ведь в таком случае сосед сможет стрелять по России практически в упор, можно сказать - из-за пограничного забора.

Этим и, пожалуй, только этим, можно объяснить и ультимативный тон московского послания в США, и требование в четко определенный срок дать письменные гарантии, что блок не станет расширяться дальше (а тут явно имеются в виду не только Украина, но и Грузия, и Молдавия: получается целый "букет" антироссийских плацдармов). В таком жестком тоне Москва еще ни разу не разговаривала с Вашингтоном и НАТО. Так может говорить с "оппонентом" только страна, знающая свою силу. Даже в том случае, когда против нее выступает военный "кооператив", в состав которого входят аж 30 государств.

Но ни у одного из них, например, нет таких супер-вооружений, которые есть у России. Речь прежде всего о целом выводоке гиперзвуковых ракет, которые оставили далеко позади даже хваленый военно-промышленный комплекс США. По этой части мы опережаем американцев лет на 10-15. Такое преимущество позволяет Москве с "наждачком в голосе" разговаривать с Вашингтоном. Но для жесткого ультимативного тона есть и еще одна причина - явная подготовка Киева к третьей попытке применения силы на Донбассе (стягивание гигантской группировки украинских войск, нацеленной на Донецк и Луганск, говорит о многом). В направлении российского Крыма тоже сформирована крупная украинская группировка. С учетом этой угрозы Минобороны РФ было вынуждено провести учения двух крупных соединений.

С учетом все этих факторов, Путин снова и снова призывает Киев вернуться рамки Минских соглашений, то есть - к мирному, политическому решению кризиса на Донбассе.

ВОПРОС ВТОРОЙ - ПРО НАТО

В своем выступлении на пресс-конференции (как и на расширенной Коллегии Минобороны РФ двумя днями раньше) Путин снова напомнил, что блок НАТО в несколько "волн" приблизился к границам России. Что это его войска и ракеты стоят у наших границ. Президент задался вопросом - как бы отнесся Вашингтон к тому, если бы наши войска встали на границе Канады и США, США и Мексики? Ответ был бы более чем очевидным. А заодно Путин снова напомнил, что в свое время руководство США и НАТО после вывода советских войск из Европы обещало ни "на дюйм" не продвигать блок на восток. "Надули", - по-простому сказал ВВП.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, а за ним и другие политики, военные и журналисты бросились доказывать, что такого обещания не было, что слова Путина "не соответствуют действительности".

Видимо, они делают вид, что не знают о существовании документов, которые находятся в архивах Госдепартамента и Конгресса США. Причем, слова, зафиксированные в этих документах, почти слово в слово цитировали многие американские и немецкие газеты того времени.

Итак, 9 февраля 1990 года на встрече с министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе госсекретарь США Джеймс Бейкер заявлял, что США стремятся к объединённой Германии, которая останется «прочно привязанной к НАТО», обещая вместе с тем «железные гарантии того, что юрисдикция или силы НАТО не будут продвигаться на восток». Позднее в тот же день, на встрече с президентом СССР Михаилом Горбачёвым, он (Бейкер - ВБ) признал что - цитирую дословно! - «Советскому Союзу и другим европейским странам важно иметь гарантии того, что если Соединённые Штаты будут сохранять в рамках НАТО своё присутствие в Германии, то не произойдёт распространения юрисдикции или военного присутствия НАТО ни на один дюйм в восточном направлении». Обратите внимание - НИ НА ДЮЙМ! А что сейчас мы слышим из уст политиков США и других стран НАТО? А то, что, мол, мало что было сказано, - дайте официальный документ, в котором было зафиксировано это обещание. Да, такого официального договора не было. Но ведь обещание одного из высших должностных лиц США было. Оно значится в официальной стенограмме беседы Шеварднадзе и Бейкера. А тот же Столтенберг теперь "виляет хвостом".

ВОПРОС ТРЕТИЙ - ПРО ИНДЕКСАЦИЮ

Затронул на пресс-конференции Путин и проблему индексации денежного довольствия силовиков и военных пенсионеров. Эта индексация, по его словам, будет опережать размер инфляции. Как и положено по закону. Президент сказал свое слово. Теперь же дело осталось за Кабмином.