Запись о "подвиге" блогер сам разместил в сети.

У либералов новая фишечка. Их вогнал в ужас приговор блогеру Матвею Юферову, который помочился на фото ветерана Великой Отечественной войны в Измайловском парке. Суд отправил его на 4 года учить правильно регулировать и осуществлять мочеиспускание в колонию общего режима. Стоит еще отметить, что сам осужденный на суде извинился за свой поступок, но вины за собой так и не признал.

И – началось.

- За об…ю бумагу 4 года колонии. 4 года колонии 19-летнему мальчику. Как это возможно? – удивляется мадам, округляя глаза для передачи своего возмущения.

- Это так выглядит борьба за симпатии молодежи? Серьезно? – иронизирует г-н Вайцман.

- Гримасы победобесия, - возмущается сбежавший из России давным-давно из-за подозрений в педофилии Рустем Адагамов. – Отправили в колонию на ЧЕТЫРЕ (!) года. Реальных, не условных. Сломали мальчишке жизнь просто так, под кампанию против "осквернения символов воинской славы".

И так далее, все эти СМИ-иноагенты, либеральные оппозиционеры и прочие "люди со светлыми лицами", обещавшие построить "Прекрасную Россию будущего" – все выступили единым фронтом. Мальчик, подросток, юноша, мальчишка, ребенок, все это они применяют к 19-летнему отмороженному существу. Как-то даже не хочется открывать им, что в 18 лет (а некоторые, как я, например, и в свои 17) принимали присягу и им доверяли боевое оружие. Впрочем, они все равно не поймут ни про оружие, ни про ответственность перед собой и обществом, поскольку от присяги все они (или подавляющее большинство, как минимум) в свое время откосили. Но речь даже не об этом.

Никто из них ни слова не говорит о том, что блогер не просто помочился на портрет ветерана, который отстоял право на жизнь этого урода, но и потом разместил ролик о своем "подвиге" в сети. Речь не просто о том, что, мол, не удержался и справил в нужду в неположенном месте из-за простатита или еще какой хвори. Юферов не просто унизил память предков и подвиг народа, он бахвалился своим поступком, он жаждал хайпа и монетизации своего быдлячества в популярность и звонкую монету.

Хотел одного, а получилось, как получилось. Закономерно. Заслуженно. И соразмерно совершенному. Популярность есть, и, вероятно, ее по достоинству оценят в колонии.

Надоел этот гуманизм по отношению к тем, кто публично плюет на свою историю и своих героев. Там станцевали тверк (повертели под музыку задницами у братской могилы или мемориала в память о павших), там помочились на Вечный огонь, в другом месте поджарили сосиски, а еще в одном (да не в одном, что уж там) закидали снегом и потушили его. И штрафы, увещевания, разъяснительные беседы… А они выходят после этого и гадят снова. Надоело.

Матвей Юферов на допросе. Фото: стоп-кадр видео

Не понимают люди, когда с ними по-хорошему. Значит, будет по-плохому. Это уж совершенно точно поймут. Монетизируют потом свою уродскую выходку. Через n количество лет, по выходу на свободу. Если такое желание еще останется.

Давайте честно. Подобные отморозки всегда были и есть в любой стране. И в СССР были молодые сволочи, праздновавшие день рождения Гитлера. В Москве и Питере (Ленинграде) даже мода была такая у молодых сволочей, преимущественно из "позолоченной" молодежи. Только вот делали они это втихую и прячась. Даже не от карающего меча правоохранительных органов, а от своей же молодежи, которая била их смертным боем, если ловила за этим. У молодежи моего поколения был этот здоровый иммунитет, который ослабили демократизацией и толерантностью, начиная с Горбачева.

Сейчас нам из всех углов говорят, что мы живем в правовом государстве, в котором недопустим самосуд. Мы согласны, но это означает, система правоохранительных органов, замещая природный иммунитет, должна вакцинировать все общество от подобной инфекции.

И общество, и государство слишком многое позволяли всей этой нечисти, а потому они потеряли берега. Фото главарей нацистского рейха в "Бессмертном полку" – это уже диагноз.

Как там, правда, по другому поводу говорил на днях Путин? "Отступать дальше некуда". Остается только два варианта – или горькие лекарства, или безжалостная хирургия.

А стенающим о поломанной судьбе 19-летнего "ребенка" господам могу посоветовать только одно – дождитесь, когда он выйдет из колонии и пригласите его на кладбища, где лежат ваши родственники, покажите ему их могилы и верните ему веру в себя. На себе испробуйте свой рецепт.

Колонка является личным мнением автора и может не совпадать с мнением редакции

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