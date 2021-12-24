Блогер, помочившийся на стенд с портретом ветерана в Москве, получил четыре года колонии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Блогер Матвей Юферов, помочившийся на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны в Москве, получил четыре года колонии. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщила прокуратура Москвы.

«Суд назначил 19-летнему Матвею Юферову наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что блогер также был лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете. Данное наказание ввели сроком на пять лет.

Напомним, 19-летнего блогера задержали после того, как он выложил в сеть свое фото, на котором молодой человек мочится на стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной войны. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Юферов вначале не признавал свою вину, однако позже заявил, что раскаялся. Как писал сайт kp.ru, прокуратура запросила пять лет колонии для нарушителя.